حضور مقامات سفارت انگلیس در تجمعات/ گزارش ها هر روز به لندن ارسال می شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمدحسین رسام تحلیلگر ارشد سیاسی سفارت انگلیس در تهران به عنوان چهارمین متهم دادگاه امروز شنبه از خود دفاع کرد و در ابتدا که قاضی صلواتی اتهام وی جاسوسی برای بیگانگان را به وی تفهیم کرد؛ متهم درخواست کرد از روی متن دفاعیات خود را قرائت کند.

وی با بیان اینکه پنج سال پیش در سفارت انگلیس در ایران استخدام شده و دارای مدرک فوق لیسانس است، گفت: وظیفه من جمع آوری اخبار مورد نیاز انگلیس از طریق مرتبطین با سفارت و عناصر حزبی و گروهی خاص در شهرستانها و تبادل نظر بود و بعد از آنکه نظرهای مرتبطین را دریافت می کردم گزارش های لازم را به لندن می فرستادم.

میرمحمدحسین رسام افزود: سفارت انگلیس در طول دوره های اخیر به دلیل سیاست های خصمانه علیه نظام و محدودیت های شدیدی که دیپلمات ها داشتند و ترس از اینکه عملیات جمع آوری اطلاعات آنها افشا شود اقدام به استفاده از کارکنان محلی و برای این کار شبکه مرتبطین را ایجاد و اداره عملیات را از داخل کشور آغاز کرد.

وی گفت: به همین دلیل به بنده وسایر کارکنان دستور داده شد با ایجاد شبکه به تامین اخبار و اطلاعات مورد نیاز انگلیس اقدام کنم که در طول پنج سال فعالیت خود در این سفارت تا سال گذشته 130 مرتبط داشتم که امسال با افزایش 50 نفری، تعداد مرتبطین بنده 180 نفر شد.

میرمحمدحسین رسام گفت: تماس ها و ملاقات های ما با مرتبطین در رستوران ها و کافی شاپ ها صورت می گرفت و تلاش می شد این ملاقات ها در مکانی غیر از سفارت انجام شود. سفارت هزینه آن را پرداخت می کرد و آنها را مهمان سفارت می دانست و بعداً مطالب و گفتگوها به اطلاع مقامات سفارت می رسید.

وی افزود: بیشتر ارتباط ما با اصلاح طلبان روشنفکر از جمله عطریانفر، شمس الواعظین و سعید لیلاز بود و دوستانی مانند آنها با دیپلمات ها و خبرنگاران خارجی به راحتی مصاحبه و صحبت می کردند.

این تحلیلگر سیاسی سفارت انگلیس گفت: سفارت انگلیس تعیین می کرد شبکه های ارتباطی خود را گسترش دهد و برای این کار در کنسولگری سفارت انگلیس بخشی را به نام وی آی پی ایجاد کرده بود که در این بخش دیپلمات های سیاسی به همراه دیپلمات های بخش ویزا حضور داشتند و افرادی که تقاضای ویزا می کردند آنها را به VIP دعوت می کردند و از این طریق یک ارتباط اولیه برقرار می شد و ادامه ارتباط نیز طوری تنظیم می شد که ملاقات های بعدی صورت گیرد. ملاقات ها بعد از آن در بیرون از سفارت صورت می گرفت.

این کارمند سفارت انگلیس درباره تحرکات سفارت انگلیس برای انتخابات دهم ریاست جمهوری، اظهارداشت: حدود 4 ماه قبل از انتخابات در سفارت انگلیس جلسه ای با حضور دیپلمات ها و کارمندان محلی بخش سیاسی سفارتخانه برگزار شد در این جلسه با توجه به دستورالعمل دریافتی از لندن تحولات بعد از انتخابات در دستورکار کارمندان محلی بخش سیاسی سفارتخانه قرار گرفت در این چارچوب با دفاتر برخی فعالان سیاسی به ویژه اصلاح طلبان ارتباط برقرار و اطلاعات لازم درباره انتخابات جمع آوری می شد.

رسام ادامه داد: دستورالعملی که از لندن برای ما ارسال شد ، حوزه های مختلفی را پوشش می داد ، درباره موضوعات مهم مورد نظر در این چارچوب می توان گفت که "دیدگاههای مقام معظم رهبری درباره انتخابات و اینکه آیا گرایش خاصی به هیچ یک از نامزدها دارند یا خیر"، "چه معیارهایی دارند" و نیز اینکه "دیدگاههای ائمه جمعه و علمای مختلف درباره انتخابات چیست" و "گرایش آنها به نامزدهای مختلف چگونه است" از جمله این موارد بود.

این کارمند سفارت انگلیس گفت: در این چارچوب از ما خواسته شده بود که به سپاه و بسیج و نقش آنها در انتخابات و دیدگاه های فرماندهان سپاه درباره انتخابات و اینکه آیا گرایش خاصی به یکی از نامزدها دارند یا مسائل خاصی را می خواهند پیگیری کنند توجه خاصی داشته باشیم.

رسام اضافه کرد: از ما خواسته شده بود که در تهران و نیز در سفرهای استانی با مردم صحبت کنیم و نظر آنها را بگیریم و ببینیم چه نگاهی دارند و به کدام نامزد متمایلند.

وی گفت: از دیگر فعالیت های دیپلمات های انگلیسی تلاش برای یافتن مرتبطانی در ستاد نامزدها بود که در این زمینه آقای الکس دبیر اول سیاسی سفارت انگلیس با برخی اعضای ستاد انتخاباتی نامزدها ملاقات هایی داشت و دبیر دوم سفارت هم تحت پوشش توریست به ستاد انتخاباتی چند تن از نامزدهای دوره دهم ریاست جمهوری رفت.

رسام افزود: از دیگر برنامه ها، ملاقات دبیراول سفارت انگلیس با برخی اعضای حزب اعتماد ملی و دفاتر تبلیغاتی یکی از نامزدها بود که در این چارچوب با برخی مسئولان این ستاد درباره مسائل مربوط به انتخابات و اغتشاشات بعد از آن تماس هایی داشتیم . وی گفت : بعد از انتخابات و با اعلام نتیجه انتخابات مبنی بر پیروزی احمدی نژاد ، این نتیجه برای سفارت انگلیس بهت آور و باعث شگفتی بود .

وی گفت : سفارت انگلیس موضوع ادعای تقلب از سوی یکی از طرفین انتخابات را تعقیب می کرد. بعد از برگزاری انتخابات روند پیگیری مسائل انتخاباتی و نیز حوادث بعد از آن ادامه داشت و طبق دستور ، سفارت از کارمندان محلی خواسته بود تا در تجمعات و اغتشاشات به همراه دو دیپلمات اخراج شده از ایران حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه تامبرن از بخش سیاسی و کلبرونی از بخش ویزا دو دیپلماتی بودند که اخراج شدند، در ادامه به حضور برخی مسئولان سفارت انگلیس در تهران در تجمعات و اغتشاشات اشاره کرد و گفت: تامبرن دبیر دوم سیاسی سفارت در درگیری مورخ 24 خرداد 88 در خیابان سنایی و مطهری حاضر شده بود و دبیر اول سفارت نیز در این درگیری حضور داشت.

وی با بیان اینکه کاردار سفارت در راهپیمایی خیابان انقلاب تا دانشگاه صنعتی شریف حضور داشت افزود: ساموئل اورگان دبیر سوم سفارت نیز در تاریخ 25 خرداد حد فاصل خیابان های مطهری و شریعتی در بین تجمع کنندگان حضور داشت.

رسام تصریح کرد: تامبرن دبیر دوم سیاسی سفارت در تاریخ 28 خرداد در راهپیمایی خیابان انقلاب حضور داشت و آقای پل برونی معاون بخش ویزای سفارت نیز در همان روز از تجمع خیابان فردوسی مقابل خیابان منوچهری عکس می گرفت.ساموئل مورگان هم در تاریخ 27 خرداد در راهپیمایی خیابان کریمخان حضور داشته است.

این متهم تصریح کرد: دبیر اول سیاسی سفارت از کارمندان محلی درخواست کرده بود تا صبح فردای تجمع غیرقانونی در میدان بهارستان از آثار تخریب شده توسط اغتشاشگران عکس تهیه کند.

وی گفت: سفیر انگلیس به همراه کاردار سفارت در تاریخ 28 خرداد برای مشاهده راهپیمایی آرام و غیرقانونی طرفداران موسوی اقدام کرده بود. آقای دومتروس یکی دیگر از اعضای بخش سیاسی سفارت در دو مقطع به نشانه حمایت از جریان سبز با پوشیدن لباس سبز در میان تجمع کنندگان حاضر شده بود.

وی همچنین به حضور الکسی در روز رأی گیری و در حوزه انتخابیه نارمک اشاره کرد و گفت: وی با حضور در میان مردم سؤالاتی را در خصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات و علاقه آنان به نامزدهای انتخابات را مطرح کرده بود.

میرمحمدحسین رسام در ادامه خاطر نشان کرد: سفیر انگلیس هر روز ساعت 9 صبح با اعضای بخش سیاسی سفارت و دیپلماتها و کارمندان محلی جلسه داشت و آخرین اخبار را دریافت و به لندن گزارش می کرد. وی تصریح کرد: سفیر انگلیس محورگزارش خود را در قالب 8 سؤال طراحی و از کارمندان محلی خواسته بود با حضور در میان تجمع کنندگان این سؤال را از آنان بپرسند.

رسام تصریح کرد: در سطح شهر چه اتفاقاتی می افتد؟، مواضع جناحهای مختلف درباره خطبه های مقام معظم رهبری در نماز جمعه 29 خرداد 88 چیست؟ تلاش درجهت دستیابی به اسامی دستگیر شدگان، پیگیری اخبار تجمعات و اغتشاشات در شهرستانها ، تلاش برای ملاقات با چهره های شاخص و نزدیک به نامزدهای معترض، تلاش برای بدست آوردن دلایل و مدارک معترضان ، تحقیق درباره چگونگی پیش بینی تظاهرات کنندگان در آینده ، بررسی اینکه معترضان جوان آیا به دستورات مقام معظم رهبری بویژه بعد از نماز جمعه 29 خرداد عمل می کنند یا خیر؟ 8 سئوالی بود که سفیر انگلیس نیازمندهای خود را در قالب آن مطرح کرده بود.

وی افزود: ما اخبار دریافتی را روزانه در سفارت انگلیس بررسی می کردیم و در کمترین زمان به صورت گزارش ویژه به لندن مخابره می شد.

رسام با بیان اینکه رابطه دولت انگلیس وآمریکا یک رابطه تنگاتنگ است افزود: گزارش های سفارت انگلیس درتهران به آمریکا هم ارسال می شد و از آنجا که دولت آمریکا فاقد هر گونه امکاناتی برای دسترسی به اخبار داخل ایران است این گزارش ها به عنوان یک منبع غنی مورد استفاده آنان قرار می گرفت.

میرمحمدحسین رسام تأکید کرد: در مدتی که برای سفارت انگلیس کار می کردم به این نتیجه رسیدم که دولت انگلیس در صدد بود تا به مرتبطان خود القاء کند که این انتخابات نقطه عطفی برای افرادی که با نظام زاویه دارند به شمار می رود و آنها با اقدامات مؤثر در این دوره از انتخابات کشور را دچار تغییر در ساختار یا تغییر در رفتار می کنند و به آنها این امید را می دهند که در صورت بروز مشکل از حمایت اروپاییها و اتحادیه اروپا برخوردار خواهند بود.

وی با بیان اینکه به علت فعالیتهایی که داشته ، به همراه 8 کارمند محلی بازداشت شده است ، گفت: دو دیپلمات سفارت به نام تام برلی و پل برونی از کشور اخراج شدند.

رسام در پایان خطاب به رئیس دادگاه و ملت ایران گفت: در حال حاضر نسبت به عملکرد خود و تخلفاتی که مرتکب شده ام بسیار نادم و پشیمان هستم و از ملت ایران عذرخواهی می کنم و تقاضای عفو دارم در محضر دادگاه و به خصوص مردم قول می دهم برای جبران مافات همه سعی خود را به کار گیرم.

به گزارش خبرنگار مهر،دهقان، وکیل مدافع میرمحمد حسین رسام از کارمندان محلی سفارت انگلیس پس از استماع کیفر خواست و سخنان موکل خود گفت: اتهام موکلم انتقال اطلاعات داخل کشور به خارج و همکاری با بیگانگان است. موکلم از اقدامات و برنامه های ابلاغی سفارت انگلیس که اجرا کرده است ابراز ندامت می کند.

وی اظهارداشت: ابراز ندامت و همکاری با ماموران براساس قانون از موارد تخفیف مجازات به شمار می رود و براساس قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازات موکل خود را خواستارم. هر چند اینجا عنصر اصلی جرم، جاسوسی است اما موکلم چنین قصد و نیتی نداشته است و جرم وی در حد جاسوسی نیست.

وکیل مدافع رسام در پایان از رئیس دادگاه تقاضای یک هفته استمهال کرد که رئیس دادگاه نیز با این درخواست موافقت کرد.