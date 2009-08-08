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۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۴۰

یک کاندیدا برای ریاست؛

مجمع انتخابات فدراسیون بوکس فردا برگزار می شود

مجمع انتخابات فدراسیون بوکس فردا برگزار می شود

مجمع انتخابات فدراسیون بوکس صبح یکشنبه به ریاست صادق عابدین رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع ساعت 9:30 صبح فردا به ریاست صادق عابدین رئیس جدید مرکز توسعه ورزش همگانی درمحل دفتر امورمشترک فدراسیونهای ورزشی برگزار خواهد شد و طی آن رئیس فدراسیون بوکس برای یک دوره 4 ساله انتخاب خواهد شد .

مجمع انتخابات فدراسیون بوکس قرار بود بهمن ماه گذشته برگزار شود که به دلیل قانون منع تصدی مدیران دو شغله ، انتخابات این فدراسیون به زمان فعلی موکول شد. 

احمد ناطق نوری که از سال 68 ریاست این فدراسیون را برعهده دارد ، تنها کاندیدای احراز پست ریاست فدراسیون بوکس است.

قرار است در این مجمع ناطق نوری گزارش عملکرد سال گذشته فدراسیون را ارائه کند. ضمن اینکه گزارش مالی، برنامه ها و تقویم ورزشی سال 88 فدراسیون بوکس به تصویب اعضای مجمع خواهد رسید.

کد مطلب 926056

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