مجمع انتخابات فدراسیون بوکس فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع ساعت 9:30 صبح فردا به ریاست صادق عابدین رئیس جدید مرکز توسعه ورزش همگانی درمحل دفتر امورمشترک فدراسیونهای ورزشی برگزار خواهد شد و طی آن رئیس فدراسیون بوکس برای یک دوره 4 ساله انتخاب خواهد شد .

مجمع انتخابات فدراسیون بوکس قرار بود بهمن ماه گذشته برگزار شود که به دلیل قانون منع تصدی مدیران دو شغله ، انتخابات این فدراسیون به زمان فعلی موکول شد.

احمد ناطق نوری که از سال 68 ریاست این فدراسیون را برعهده دارد ، تنها کاندیدای احراز پست ریاست فدراسیون بوکس است.

قرار است در این مجمع ناطق نوری گزارش عملکرد سال گذشته فدراسیون را ارائه کند. ضمن اینکه گزارش مالی، برنامه ها و تقویم ورزشی سال 88 فدراسیون بوکس به تصویب اعضای مجمع خواهد رسید.