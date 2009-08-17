آغاز فعالیت تعاونی ها در بخش فقرزدایی

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر از برنامه ریزی وزارت تعاون برای تشکیل تعاونی های فراگیر ملی بر اساس اصل 44 قانون اساسی در سالجاری خبر داد و گفت: در این ارتباط با سازمانهای حمایتی کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی تفاهم نامه مبادله شده است.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون اظهار داشت: تکلیف قانونی در این رابطه تشکیل تعاونی هایی با عضویت 70 درصدی از 3 دهک اول جامعه است و به همین دلیل، افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی جامعه هدف این نوع از تعاونی ها هستند.

غریب رضا در ادامه تصریح کرد: قرار شد تا در زمان تشکیل تعاونی های فراگیر ملی که با هدف فقرزدایی در سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی شده است از اطلاعات سازمانهای حمایتی ذیربط استفاده شود.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به تکلیف قانونی کار در مرحله پیگیری قرار دارد که امیدواریم با توجه به مبادله تفاهم نامه ها هر چه سریعتر بر اساس نیازی که در این بخش وجود دارد تعاونی های فراگیر ملی با هدف اصلی فقرزدایی تشکیل شوند.

معاون وزیر تعاون هر فعالیتی را که در قالب تعاونی بتوان انجام داد تا اعضای تعاونی های یاد شده از شرایط فقر اقتصادی خارج شوند را موضوع فعالیت این نوع خاص از تعاونی های جدید دانست که اغلب هم به صورت فعالیت های اقتصادی انجام می شود.

به گفته غریب رضا، پشتیبانی از تحصیل خانواده های عضو تعاونی های فراگیر ملی تحت پوشش سازمانهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی یکی دیگر از مجموعه اقدامات این نوع از تعاونی ها خواهد بود که می تواند در مقاطع تحصیلی مختلف افراد تحت پوشش و عضو را مورد حمایت قرار دهد.

وی در پایان اقدامات بهداشتی و درمانی برای دهکهای ضعیف جامعه تحت پوشش این تعاونی ها را از موضوعات دیگر فعالیتی در تعاونی های فراگیر ملی اعلام کرد.