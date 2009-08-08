همکاری اطلاعاتی پاکستان با آمریکا در حمله به منزل همسر بیت الله محسود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اسلام آباد در حمله چند روز پیش آمریکا به منزل همسر دوم "بیت الله محسود" در وزیرستان جنوبی با سرویس اطلاعاتی آمریکا همکاری کرده است.



بر اساس این گزارش، دو نفر از ماموران سرویس اطلاعاتی پاکستان با اعلام این خبر گفتند اسلام آباد اطلاعات کلیدی را در این عملیات در اختیار سیا قرار داده است.

این دو نفر که خواستند نامشان فاش نشود از همکاریهای اطلاعاتی پاکستان و آمریکا برای حمله به مناطق مسکونی این کشور با وجود اعتراضات گسترده مردمی خبر دادند. در این حمله موشکی که به خانه پدر زن سرکرده طالبان پاکستان صورت گرفت همسر محسود و چهار نفر دیگر کشته شدند.

بنا بر اعلام "حکیم الله محسود" که خود را جانشین رهبر طالبان پاکستان معرفی کرد، "بیت الله محسود" کماکان زنده است. وی بدون اینکه مدرکی برای این ادعای خود ارائه کند، اعلام کرد یک قدرت خارجی در پی انتشار شایعه کشته شدن رهبر طالبان پاکستان است.

از سوی دیگر آمریکا خبر کشته شدن محسود را رسما تایید نکرده است. یک مقام آمریکایی در این زمینه گفت : دلایل قانع کننده ای برای باور کردن گزارش کشته شدن محسود در دست است، با این حال این خبر به صورت رسمی تایید نشده است. سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرده که آمریکا نمی تواند صحت این خبر را تایید کند.