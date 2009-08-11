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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۵۳

زاهدی به مهر خبر داد:

تعداد شکایات وزارت علوم دولت نهم از رسانه‌ها/ شکایت از یک خبرگزاری

تعداد شکایات وزارت علوم دولت نهم از رسانه‌ها/ شکایت از یک خبرگزاری

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره شکایت این وزارتخانه از رسانه ها در طول دوره دولت نهم گفت: تنها از یک رسانه و یک سایت خبری شکایت کردیم.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزارت علوم دولت نهم ارتباط تنگاتنگی با رسانه های کشور داشته است، گفت: همیشه به مدیران وزارتخانه توصیه می کردم ارتباط مناسبی با رسانه ها باشند. به خصوص به روابط عمومی تاکید می کردم که تعامل مناسبی با رسانه ها داشته باشند که تا حدودی این تعامل نیز برقرار شد.

وی درباره تعداد شکایتهای وزارت علوم از رسانه های خبری گفت: تنها از یک خبرگزاری در طول این چهار سال فعالیتم در دولت نهم شکایت کردم که این رسانه در دادگاه محکوم شد.

زاهدی ادامه داد: در این مدت از یک سایت خبری نیز شکایت کردیم.

کد مطلب 926064

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