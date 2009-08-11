محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزارت علوم دولت نهم ارتباط تنگاتنگی با رسانه های کشور داشته است، گفت: همیشه به مدیران وزارتخانه توصیه می کردم ارتباط مناسبی با رسانه ها باشند. به خصوص به روابط عمومی تاکید می کردم که تعامل مناسبی با رسانه ها داشته باشند که تا حدودی این تعامل نیز برقرار شد.

وی درباره تعداد شکایتهای وزارت علوم از رسانه های خبری گفت: تنها از یک خبرگزاری در طول این چهار سال فعالیتم در دولت نهم شکایت کردم که این رسانه در دادگاه محکوم شد.

زاهدی ادامه داد: در این مدت از یک سایت خبری نیز شکایت کردیم.