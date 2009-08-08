اعضای جدید شورای روابط عمومی مازندران انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر شنبه در محل استانداری برگزار شد پس از رای گیری به ترتیب آقایان حسن سعادت فر، افشین رزاقی، حسن حسین نژاد، روح الله معافی، علیرضا کمالی، حسن اسفندیار و یحیی علی نژاد با اکثریت آراء به عنوان اعضای اصلی جدید شورای روابط عمومی مازندران برای مدت دو سال انتخاب شدند.

مرتضی نوربخش، فرزاد بوداغی، اسماعیل قصابی و علی بابایی نیز به عنوان اعضای علی البدل جدید شورای روابط عمومی مازندران انتخاب شدند.

به گزارش مهر، سید عیسی هاشمی حیدری، معاون عمرانی استانداری مازندران در ابتدای این جلسه در سخنانی با اشاره به کارکرد مثبت روابط عمومی ها در اطلاع رسانی به جامعه خواستار تعامل بیشتر مدیران روابط عمومی ها با اصحاب رسانه شد.

وی با اشاره به اینکه طی سال های دولت نهم اقدامات و پروژه های بزرگی در استان انجام شده است، افزود: متاسفانه به واسطه ناکارآمد بودن برخی روابط عمومی ها اقدامات مثبت دولت برای مردم مشهود و ملموس نبوده است.

هاشمی حیدری با بیان اینکه افراط گرایی و خودمحوری آفت اصلی روابط عمومی هاست، اظهار داشت: پرحوصلگی، مردم شناسی، ارتباط مستمر با رسانه ها و مردم و ایجاد قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری برای مدیران از کارکردها و ماموریت های اساسی مدیران روابط عمومی های دستگاههای اجرایی عنوان کرد.

شورای روابط عمومی مازندران با برگزاری انتخابات فوق چهارمین دوره فعالیت خود را آغاز می کند.

152 اداره کل و سازمان، 17 فرمانداری، 52 شهرداری، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بانک های استان به عنوان اعضای شورایی روابط عمومی دستگاههای اجرایی مازندران محسوب می شوند.