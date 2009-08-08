وزن کشی چهار وزن دوم برگزار شد/ کشتی گیران ایران حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 55 کیلوگرم که 23 کشتیگیر حضور دارند، حسن رحیمی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با "معروف نوری لوف" از ازبکستان مسابقه میدهد و در صورت پیروزی در دور سوم به مصاف برنده کشتیگیران کره جنوبی و گرجستان خواهد رفت.
در وزن 66 کیلوگرم که 35 کشتیگیر حضور دارند، مرتضی رضایی قلعه پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با "دانیل لو" از کانادا روبرو میشود و در صورت پیروزی، در دور سوم به مصاف برنده کشتیگیران ایتالیا و ازبکستان میرود.
در وزن 84 کیلوگرم که 32 کشتیگیر حضور دارند، حسن رحیمی در دور اول با امیدجان عثمان اف از ازبکستان روبرو میشود، رحیمی در دور دوم باید منتظر برندهی دیدار بین کشتیگیران رومانی و رژیم اشغالگر قدس باشد.
در وزن 120 کیلوگرم که 19 کشتیگیر حضور دارند، حمید رضایی در دور اول با "اندری رومانوف" از مولداوی مسابقه میدهد و در صورت پیروزی با برنده کشتیگیران گرجستان و هند روبرو خواهد شد.
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