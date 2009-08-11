واگذاری 40 درصد شرکتهای دولتی به عنوان سهام عدالت

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر از واگذاری 40 درصد از کل سهام واگذار شده شرکتهای دولتی به عنوان سهام عدالت خبر داد و گفت: بر اساس قانون این اقدام تاکنون صورت گرفته است.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون اظهار داشت: پس از تشکیل تعاونی های شهرستانی سهام عدالت در کشور، واگذاریها بر این اساس به مردم انجام شد به نحوی که توسط مجریان خصوصی سازی این تکلیف قانونی انجام شده است.

غریب رضا در ادامه به روش واگذاری سهام عدالت نیز اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس قانون، 40 درصد سهام شرکتهای دولتی در زمان واگذاری به بخش خصوصی، تحت عنوان سهام عدالت به تدریج از طریق تعاونی های سهام عدالت به مردم واگذار می شود.

وی خاطر نشان کرد: موضوع دوم در واگذاریها باقی ماندن 20 درصد از کل سهام هر شرکت دولتی است که طبق قانون باید در اختیار دولت باشد.

معاون وزیر تعاون تاکید کرد: 40 درصد دیگر سهام شرکتهای دولتی که در بورس عرضه می شود قابل واگذاری به خریداران و متقاضیان است.

به گفته غریب رضا تعاونی هایی که می توانند در خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی فعالیت داشته باشند در صورت تمایل در این بخش از واگذاریها نیز شرکت می کنند و در این زمینه هیچ منع قانونی برای حضور تعاونی ها در عرصه فعالیتهای بورسی وجود ندارد.