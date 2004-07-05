همايش سالانه انجمن ارسطوئيان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" ، اين همايش بزرگترين و مهم ترين همايش براي فلاسفه در انگلستان تلقي مي شود.

موضوعات همايش و سخنرانان آن به ترتيب عبارتند از : " دورتي ادينگتون" - سخنران افتتاحيه - درباره دو نوع احتمال ؛ "سارا بواردي " و" آنتوني كني" در باره آفرينش جهان ؛ "دن گارر" و "جين باب تيست " درباره نظر لايب نيتز درجسم ، ماده و امتداد؛ "مايكل اسميت" و " ادوارد هاركورت" به ترتيب درباره اميال سودمند و عقلانيت سودمند؛ " اندرو ويليام" و "مايكل اوتساكا" درباره مساوات، بلند همتي و ضمانت؛ " جاستين بروكس" و " پيترهكر" درباره ماده؛ و "كاپريسپين رايت" و "مارتين ديويس" درباره معرفت اعتباري .



مقالات سخنرانان پيش از همايش درضميمه مجله اقدامات انجمن ارسطوئيان منتشر مي شود .



