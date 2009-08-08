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۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۱۹

برای انجام دیداری تدارکاتی؛

تیم ملی فوتبال ایران فردا عازم بوسنی می شود/ تاج و شریفی همراهان تیم ملی

تیم ملی فوتبال ایران فردا عازم بوسنی می شود/ تاج و شریفی همراهان تیم ملی

تیم ملی فوتبال کشورمان برای برگزاری دیداری تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال بوسنی بامداد فردا یکشنبه عازم سارایو خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال کشورمان ساعت 4 بامداد فردا یکشنبه با پرواز تهران - استانبول - سارایو عازم کشور بوسنی خواهد شد تا روز 21 مرداد ماه جاری در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال بوسنی برود.

تیم ملی کشورمان را در این سفر 21 بازیکن و 11 همراه تشکیل می دهند و قرار است سه ملی پوش دیگر تیم ملی شامل؛ جواد نکونام و مسعود شجاعی از اسپانیا و مهرزاد معدنچی از اتریش (محل برپایی اردوی تیم الاهلی امارات) مستقیما به اردوی تیم ملی در سارایو ملحق شوند.

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی نیز به عنوان میهمانان ویژه تیم ملی فوتبال کشورمان را در سفر به بوسنی همراهی خواهند کرد. 

نکته جالب توجه نسبت به آخرین دیدار تدارکاتی دو تیم که روز 14 بهمن ماه سال 1383 در تهران برگزار شد و با پیروزی 2-1 تیم ملی فوتبال کشورمان به پایان رسید، سقوط 30 پله ای فوتبال ایران و صعود 30 پله ای فوتبال بوسنی در رده بندی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) است. 

کد مطلب 926090

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