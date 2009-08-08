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۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۱۶

52 سالن ورزشی در مازندران ساخته می شود

52 سالن ورزشی در مازندران ساخته می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی مازندران از آغاز ساخت 52 سالن ورزشی در این استان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، نصرالله پریچهره عصر شنبه در جلسه شورای اداری تربیت بدنی مازندران در ساری افزود: در مدت یک سال و نیم اخیر کلنگ احداث 41 سالن ورزشی در استان مازندران به زمین زده شد که از این تعداد 18 طرح به بهره‌برداری رسید.

وی زمان افتتاح و بهره‌برداری از بقیه سالن ‌های ورزشی استان مازندران را طی ماه های آینده اعلام کرد و گفت: سرعت ساخت فضاهای ورزشی در دولت نهم افزایش یافت.

پریچهره به فضاسازی و بهینه سازی فضاهای ورزشی روباز مازندران اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 228 زمین روستایی با تلاش اداره‌های تربیت بدنی استان بهینه‌سازی شدند.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران اعلام کرد: در روند بهینه‌سازی این فضاهای ورزشی ایجاد رختکن، سرویس بهداشتی و فنس‌کشی انجام شد.

سکان دار ورزش مازندران تاکید کرد: سوق دادن ورزش به سمت قهرمان و پهلوان پروری از برنامه های ورزش استان مازندران است .

وی گفت: برای پروراندن قهرمانان ورزشی به تعداد بسیار در استان مازندران باید زیرساختهای زیادی در این خصوص فراهم شود هر چند تنها امکانات نیست که عامل پروراندن قهرمانان ورزشی است.

کد مطلب 926092

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