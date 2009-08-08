52 سالن ورزشی در مازندران ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، نصرالله پریچهره عصر شنبه در جلسه شورای اداری تربیت بدنی مازندران در ساری افزود: در مدت یک سال و نیم اخیر کلنگ احداث 41 سالن ورزشی در استان مازندران به زمین زده شد که از این تعداد 18 طرح به بهره‌برداری رسید.

وی زمان افتتاح و بهره‌برداری از بقیه سالن ‌های ورزشی استان مازندران را طی ماه های آینده اعلام کرد و گفت: سرعت ساخت فضاهای ورزشی در دولت نهم افزایش یافت.

پریچهره به فضاسازی و بهینه سازی فضاهای ورزشی روباز مازندران اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 228 زمین روستایی با تلاش اداره‌های تربیت بدنی استان بهینه‌سازی شدند.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران اعلام کرد: در روند بهینه‌سازی این فضاهای ورزشی ایجاد رختکن، سرویس بهداشتی و فنس‌کشی انجام شد.

سکان دار ورزش مازندران تاکید کرد: سوق دادن ورزش به سمت قهرمان و پهلوان پروری از برنامه های ورزش استان مازندران است .

وی گفت: برای پروراندن قهرمانان ورزشی به تعداد بسیار در استان مازندران باید زیرساختهای زیادی در این خصوص فراهم شود هر چند تنها امکانات نیست که عامل پروراندن قهرمانان ورزشی است.