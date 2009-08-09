1500 زندانی از زندانهای مازندران آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر غفاریان شنبه شب در جلسه ستاد دیه استان در ساری افزود: این افراد از جمله زندانیان بوده اند که در اثر تصادفات غیرعمد و چکهای بی محل در زندانهای مازندران به سر می بردند.

وی اظهار داشت: برای آزادی این زندانیان در مجموع 60 میلیارد و 500 میلیون ریال توسط خیرین این استان و نیز کمکهای دولتی به متشاکیان پرداخت شده است.

مدیرکل زندانهای مازندران درباره طبقه بندی زندانیان آبرومند در زندان ها بیان داشت: به منظور طبقه بندی زندانیان آبرومند که بر اثر جرائم غیرعمد نظیر تصادفات، چکهای بلامحل و مهریه بازداشت شده در بازداشتگاهی موقت برای مدت کوتاهی در ساری به سر می برند تا با سیر مراحل قانونی و سپردن وثیقه از بازداشتگاه آزاد شوند.

غفاریان اضافه کرد: در سال گذشته 451 نفر از زندانیان این خطه طبق کمیسیون عضو استان متشکل از ریاست کل دادگستری، دادستان و مدیرکل زندانهای مازندران با تخفیف مجازات از زندانها آزاد شده اند.

10 زندان در 17 شهرستان مازندران وجود دارد.