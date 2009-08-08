تمرین استقلال در سکوت و غایبان پرشمار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران اولین تمرین خود را پس از پیروزی مقابل سپاهان اصفهان از ساعت 18 و 30 در ورزشگاه دستگیری آغاز کرد. برخلاف روزهای قبل که همیشه صمد مرفاوی برای بازیکنان بازی می کرد در تمرین امروز روته مولر با بازیکنان صحبت و نکات بازی روز گذشته را به باز یکنان گوشزد کرد.

تمرین استقلال روز پرغایبی را پشت سرگذاشت به غیر از بازیکنانی که در تمرینات تیم ملی حضور دارند و جباری و جان واریو که مصدوم بودند، سیاوش اکبرپور، رضا عنایتی و هاشم بیک زاده نیز غایب بودند. البته گفته می شود که این سه تن با اجازه کادر فنی در تمرین امروز حضور نیافتند. به دستور صمد مرفاوی تمرین روز یکشنبه استقلال به خاطر خستگی بازیکنان تعطیل شد.

به گفته واعظ آشتیانی مدیرعامل باشگاه استقلال قرار است تا روز دوشنبه پاداش قهرمانی و پاداش برد مقابل سپاهان اصفهان به بازیکنان پرداخت شود.