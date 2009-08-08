تمرین تیم ملی با حضور 18 بازیکن برگزار شد / مصدومیت جزیی رحمتی

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین افشین قطبی برنامه های تاکتیکی را برای بازیکنان در نظر گرفته بود که در طول تمرین در دو فضای بزرگ و کوچک توسط بازیکنان مرور شد.

علی کفاشیان ، مهدی محمدنبی و منصور عظیم زاده حاضران در تمرین عصر یکشنبه تیم ملی بودند که در این میان کفاشیان ضمن بازدید از بخش های مختلف کمپ نشست خصوصی را هم با افشین قطبی برگزار کرد.

میثاق معمارزده و علیرضا محمد دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس قبل از شروع این تمرین از افشین قطبی اجازه گرفتند تا به فیزیوتراپی بپردازند. ضمن اینکه سیدمهدی رحمتی نیز دچار مصدومیت جزیی از ناحیه کتف راست شده بود.

نکته جالب عصر یکشنبه کمپ تیم های ملی ، تمرین چهار تیم ملی بزرگسالان، تیم فوتبال امید ، تیم فوتبال زیر 17 سال و تیم فوتبال ناشنوایان ایران در زمین های شماره یک و دوم کمپ بود.

بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان کشورمان نیز که دقایقی از تمرین تیم بزرگسالان را از نزدیک تماشا کردند، با نظمی خاص به سمت مسئولان فدراسیون فوتبال رفتند و با آنها احوالپرسی کردند.

بازیکنان تیم ملی فوتبال نیز در پایان تمرین به سمت غلامحسین پیروانی سرمربی فعلی تیم فوتبال امید و سرمربی پیشین تیم مقاومت سپاسی رفتند و با او احوالپرسی کردند.

تیم ملی فوتبال کشورمان برای برگزاری دیداری تدارکاتی با تیم ملی بوسنی ( 21 مرداد ) بامداد روز یکشنبه راهی سارایو خواهد شد.