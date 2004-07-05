شرايط ميزباني بايد برابر باشد

به گزارش خبرنگار" مهر" كاظم اوليايي معاون فرهنگي، اجتماعي باشگاه استقلال درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: به عقيده ما بايد شرايط ميزباني برابرباشد واگربتوان شرايطي را فراهم كرد تا بازي استقلال نيزروزجمعه برگزار شود، آنوقت عدالت رعايت شده است.

اوليايي درمورد جلسه كميته انضباطي فدراسيون فوتبال خاطرنشان كرد: جلسه كميته انضباطي براساس گزارش ناظرداوري و نيزناظربازي كه آقاي ابرقويي نژاد رييس هيات فوتبال اصفهان هستند، برگزارخواهد شد واين مساله كه ناظربازي نيزاصفهاني هستند براي ما جاي تعجب دارد.

وي درموردعوت ازپيشكسوتان باشگاه براي حضوردربازي روزجمعه خاطرنشان كرد: گويا دوستان دردعوت خود از پيشكسوتان براي حضوردربازي روزچهارشنبه نام برخي ازعزيزان را فراموش كرده اند كه به همين منظورازهمين جا ازتمام پيشكسوتان باشگاه استقلال براي حضوردربازي روزچهارشنبه وزدن دورافتخاردرورزشگاه آزادي دعوت مي كنيم تا بتوانيم جشن باشكوه قهرماني را درآزادي هرچه باشكوهتربرگزارنماييم.

اوليايي درمورد حضورهواداران باشگاه استقلال درروزچهارشنبه گفت: كميته هاي هواداران ازشهرهاي مختلف ازجمله اهواز، مشهد واصفهان طي تماسهايي خواستارحضوردرتهران شده اند كه با هماهنگيهاي صورت گرفته درتهران تسهيلاتي براي اين عزيزان درنظرگرفته ايم تا مشكلي نداشته باشند. حركت قطارآبي نيزازاهوازدرچارچوب همين برنامه است كه هواداران ما را از اهوازبه تهران خواهد آورد.

وي برگزاري كنسرتهاي زنده ونيزساخت سرود قهرماني ونيزچندين برنامه فرهنگي ديگررا ازاهم برنامه هاي كميته فرهنگي باشگاه استقلال دراين روزاعلام كرد.