به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد که به مناسبت روز خبرنگار به باشگاه خبرنگاران جوان رفته بود در ارتباطی رادیویی افزود: امروز روز پرارزشی است که به مناسبت شهادت یک شهید عزیز و گرانقدر نامگذاری شده که راه و مسیر و آرمان خبرنگاری را در کشور ما روشن کرده است و خوشبختانه خبرنگاران ما در این مسیر در حال حرکت‌اند.

وی در پاسخ به این سئوال که چه خبر خوشی برای ما به ویژه جامعه خبری کشور دارید؟ گفت: خبرها زیاد است اما برای جامعه خبری باید بگویم که امسال سالی پرکار و توأم با اتفاقات مثبت خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه " اوایل هفته آینده کابینه‌ را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنم" افزود: تعداد جوان‌ها در این کابینه جهش بی‌سابقه دارد و حضور آن‌ها چشمگیر است.



