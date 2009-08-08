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۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۰۱

احمدی نژاد اعلام کرد:

کابینه دهم اوایل هفته آینده معرفی می‌شود/حضور چشمگیر وزیران جوان

کابینه دهم اوایل هفته آینده معرفی می‌شود/حضور چشمگیر وزیران جوان

رئیس‌جمهور اعلام کرد: اوایل هفته آینده کابینه دولت دهم را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد که به مناسبت روز خبرنگار به باشگاه خبرنگاران جوان رفته بود در ارتباطی رادیویی افزود: امروز روز پرارزشی است که به مناسبت شهادت یک شهید عزیز و گرانقدر نامگذاری شده که راه و مسیر و آرمان خبرنگاری را در کشور ما روشن کرده است و خوشبختانه خبرنگاران ما در این مسیر در حال حرکت‌اند.

وی در پاسخ به این سئوال که چه خبر خوشی برای ما به ویژه جامعه خبری کشور دارید؟ گفت: خبرها زیاد است اما برای جامعه خبری باید بگویم که امسال سالی پرکار و توأم با اتفاقات مثبت خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه " اوایل هفته آینده کابینه‌ را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنم" افزود: تعداد جوان‌ها در این کابینه جهش بی‌سابقه دارد و حضور آن‌ها چشمگیر است.

 

کد مطلب 926118

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