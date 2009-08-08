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۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۰۱

هندبال جوانان جهان - مصر

جوانان ایران بر اسپانیا غلبه کردند / دوشنبه دیدار با فرانسه

جوانان ایران بر اسپانیا غلبه کردند / دوشنبه دیدار با فرانسه

تیم هندبال جوانان کشورمان در دیداری سخت و نفسگیر موفق به شکست تیم اسپانیا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از مسابقات هندبال جوانان جهان که در شهر " سوئز" مصر جریان دارد عصر شنبه تیم جوانان کشورمان به مصاف تیم اسپانیا رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه 36 بر 35 شکست دهد.

تیم هندبال کشورمان روز یکشنبه را به استراحت خواهد پرداخت و روز دوشنبه به مصاف تیم هندبال جوانان فرانسه خواهد رفت.

ملی پوشان جوان ایران قبل از این برابر تیم نروژ متحمل شکست شده بودند.

هفدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان با حضور 24 تیم از 14 مردادماه در قاهره مصر آغاز و تا پایان مردادماه ادامه می یابد. تیم ایران برای اولین بار راهی مسابقات قهرمانی جوانان جهان شده است.

کد مطلب 926119

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