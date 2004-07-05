به گزارش خبر گزاري مهر ، ، اين مقامات در پيامهاى تبريك خود ، ضمن آرزوى موفقيت براى رئيس مجلس شوراى اسلامي، خواستار بسط و گسترش مناسبات پارلماني با مجلس شوراى اسلامي شدند.
اين پيامهاى تبريك از سوى روساى مجلس ايتاليا، ژاپن ، كويت ، مصر، فلسطين ، الجزاير، سودان ، بحرين ، عمان ، مغرب، اندونزى ، تركيه و ارمنستان ارسال شده است .
همچنين دبير كل اتحاديه جهاني بين المجالس ، دبير كل اتحاديه مجالس كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامي، رئيس كميته دائمي كنگره ملي خلق چين ، رئيس دوماى كشورى فدرال روسيه ، رئيس شوراى فدراسيون روسيه ، رئيس انستيتوشرق شناسي آكادمي علوم تاجيكستان و سفيران چين ، ژاپن و تاجيكستان در تهران نيز هر يك پيامهاى تبريك جداگانه اى فرستاده اند.
با ارسال پيام هاي تبريك جداگانه
روساى مجالس كشورهاي مختلف انتخاب حداد عادل به عنوان رئيس مجلس شوراى اسلامي رابه وى تبريك گفتند
روساى مجالس 13 كشور و روساى برخي سازمان و مجامع بين المللي پارلماني انتخاب "غلامعلي حداد عادل" بعنوان رئيس مجلس شوراى اسلامي را به وى تبريك گفتند.
کد مطلب 92612
نظر شما