  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۶:۳۱

با ارسال پيام هاي تبريك جداگانه

روساى مجالس كشورهاي مختلف انتخاب حداد عادل به عنوان رئيس مجلس شوراى اسلامي رابه وى تبريك گفتند

روساى مجالس 13 كشور و روساى برخي سازمان و مجامع بين المللي پارلماني انتخاب "غلامعلي حداد عادل" بعنوان رئيس مجلس شوراى اسلامي را به وى تبريك گفتند.

به گزارش خبر گزاري مهر ، ، اين مقامات در پيامهاى تبريك خود ، ضمن آرزوى موفقيت براى رئيس مجلس شوراى اسلامي، خواستار بسط و گسترش مناسبات پارلماني با مجلس شوراى اسلامي شدند.

اين پيامهاى تبريك از سوى روساى مجلس ايتاليا، ژاپن ، كويت ، مصر، فلسطين ، الجزاير، سودان ، بحرين ، عمان ، مغرب، اندونزى ، تركيه و ارمنستان ارسال شده است .

همچنين دبير كل اتحاديه جهاني بين المجالس ، دبير كل اتحاديه مجالس كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامي، رئيس كميته دائمي كنگره ملي خلق چين ، رئيس دوماى كشورى فدرال روسيه ، رئيس شوراى فدراسيون روسيه ، رئيس انستيتوشرق شناسي آكادمي علوم تاجيكستان و سفيران چين ، ژاپن و تاجيكستان در تهران نيز هر يك پيامهاى تبريك جداگانه اى فرستاده اند.
کد مطلب 92612

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها