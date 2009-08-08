تاکید پارلمان عراق بر حل مسئله کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عراقی دجله، "سمیره الموسوی" از اعضای ائتلاف عراق یکپارچه در پارلمان این کشور تاکید کرد مسئله شهر کرکوک باید در چارچوبی که مورد همه طرفها باشد، حل شود.



وی بر پافشاری پارلمان عراق برای حل مسئله کرکوک تاکید کرد.



سمیره الموسوی خاطر نشان کرد پارلمان عراق برای دستیابی به راههایی برای حل مسئله کرکوک که مورد رضایت همه طرفهایی باشد که درباره آن اختلاف دارند، مصمم است.



در بحبوحه مناقشات سیاسی درباره شهر کرکوک، شهروندان عراقی ابراز امیدواری کردند قوانینی تصویب شود که حل این مسئله را تضمین کند.



خاطر نشان می شود نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه 11 مرداد پس از رایزنی با رهبران کردها در سلیمانیه، بر ضرورت تمسک و پایبندی به گزینه وحدت ملی و حل مشکلات موجود میان دولت مرکزی (بغداد) و دولت محلی منطقه کردستان (اربیل) از راههای قانونی تاکید کرد.

همزمان با تاکید رئیس جمهوری عراق بر مثبت بودن نتایج سفر نخست وزیر این کشور به منطقه کردستان، نوری المالکی نیز درباره حل قریب الوقوع اختلافات میان اربیل و بغداد ابراز امیدواری کرد.



محمود عثمان از اعضای برجسته ائتلاف کردستان در پارلمان عراق نیز از احتمال گشایش در روابط دولت مرکزی بغداد و دولت خودمختار منطقه کردستان عراق و دستیابی به راههایی برای حل مسائل حل نشده خبر داد.

به گفته وی، پنج پرونده میان بغداد و اربیل وجود دارد که درباره آنها گفتگو انجام خواهد شد که شامل وجود نیروهای پیشمرگ و ارتش در مناطق مورد اختلاف، مرزهای منطقه کردستان، سیاست خارجی، مشارکت در تصمیم گیریهای سیاسی و مسئله نفت است.