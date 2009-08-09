تجری به مهر خبر داد: قرائت گزارش کمیته ویژه درصحن علنی/ پیگیری ضرب و شتم ها پیش از بازداشت

فرهاد تجری که خود از قضات کشور است، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به موازات فعالیت کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی، نیروی انتظامی هم تحقیقات و پیگیریهای خود را در خصوص رفتار های غیرقانونی وغیرشرعی ماموران متخلف آغاز کرده است که نتیجه فعلی آن معرفی و بازداشت این دو مامور خاطی بوده است، عنوان کرد: این تخلفات یقینا محدود به دو نفر نبوده اما به نظر می رسد که تعداد ماموران متخلف انگشت شمار باشد که باید با آنان برخوردی قاطع شود.

وی درباره اعلام نام دو مامور خاطی بازداشتگاه کهریزک ، اظهارداشت : رسانه ای کردن وبر سرزبان انداختن نام دو مامور خاطی که در بازداشتگاه کهریزک در حق زندانیان اهمال ورزیدند تا زمان صدورحکم قطعی توسط دادگاه درباره آنان چندان وجهه قانونی نداشته وبه مصلحت نیست.

نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در خصوص محاکمه وتشکیل جلسه دادگاه علنی خاطیان به موازات دادگاه متهمان حوادث اخیر که مورد در خواست برخی مقامات و چهره های سیاسی بوده است گفت : نمی خواهیم فضای ذهنی جامعه وافکار عمومی را بر روی تخلف دو مامور ناجا متمرکز کنیم چراکه اساسا محاکمه عوامل اغتشاشات اخیر یک موضوع ملی بوده است به گونه ای که آثار وتبعات رفتاراین گروه همسان وهم تراز با تخلف مامور نهادی که شبانه روز در جهت حفظ آرامش وامنیت مردم تلاش کرده نیست.

وی با بیان اینکه عمده خسارات وتلفات در بازداشتگاه ناشی از سوء تدبیر ماموران در نگهداری متهمان وبازداشت شدگان بوده است، خاطرنشان کرد: البته ممکن است در کنار این سوء تدبیرها فشارها وتعدی هایی هم نسبت به زندانیان روا داشته شده باشد که هم اکنون در حد یک ادعاست و ما در حال بررسی آنها هستیم.

عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان با تاکید بر اینکه خواست همه ملت ومسئولان به مجازات رسیدن متخلفان است، یادآورشد: در حال بررسی این تخلفات هستیم که تا جمع بندی نهایی با توجه به اینکه اراده نظام هم به موازات برخورد با عوامل نا امنی های اخیر، برخورد قانونی وقاطع با متخلفانی است که از قدرت خود سوءاستفاده کرده اند ، مردم را درجریان نتیجه تحقیقاتی که از تخلفات این افراد بدست آورده ایم، خواهیم گذاشت.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس با اشاره به اینکه مقامات انتظامی مدعی هستند ضرباتی که منجر به فوت بازداشت شدگان اخیر از جمله روح الامینی شده پیش از بازداشت به وی وارد آمده بوده است ، یکی از وظایف کمیته ویژه مجلس را بررسی رفتارها و برخوردهای ماموران قبل از دستگیری افراد دانست و افزود: درحال حاضر عده ای از مامورانی که رفتارهای غیرقانونی وغیرشرعی قبل و بعد از دستگیری با بازداشت شدگان داشته اند، شناسایی شده اند، ضمن اینکه این روند ادامه خواهد داشت و با آنان به شدت برخورد خواهد شد.

این عضوکمیته ویژه مجلس همچنین از بازدید از وضعیت چهره های شاخص و سایر زندانیان حوادث اخیر در اوایل هفته جاری خبر داد وعنوان کرد: قرار بر این بود که طبق هماهنگی های بعمل آمده با مرتضوی دادستان تهران هفته گذشته با عده ای از بازداشت شدگان حوادث اخیر که چهره های شاخصی هم در بین آنها بوده اند، دیدار داشته باشیم ، اما بدلیل انجام مراسم تحلیف ریاست جمهوری وحواشی مجلس این موضوع به تعویق افتاد.

تجری در خصوص قرائت گزارش کمیته ویژه در صحن علنی مجلس نیز گفت: بنا داریم که هم گزارش کمیته ویژه مجلس را در صحن علنی مجلس قرائت کنیم و هم برای پیگیری بیشتر این گزارش را خدمت رهبر معظم انقلاب و دستگاه قضایی ارسال کنیم.



