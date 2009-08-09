به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح شنبه در مراسم جشن میلاد حضرت ولی‌عصر(عج) در جمع مدیران و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حوادث اجتماعی و اتفاقات روزها و هفته‌های اخیر و فراز و فرودهای آن گفت: این حوادث شرایطی را برای کشور پیش آورد و دارای ابعاد و دستاوردهای موفق و همین‌طور عدم کامیابی‌هایی بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در هر حرکت اجتماعی، وجود چنین مسایلی طبیعی است. مهم این است که یک جامعه متوقف نشده و ذهن و روان‌اش قفل نشود.

حجت‌الاسلام پورمحمدی با برشمردن هنر یک جامعه رشد یافته افزود: کسانی که تحمل و بردباری می‌کنند، فرافکنی و پرخاشگری نمی‌کنند و روال عادی زندگی را برهم نمی‌زنند اینها دلزده و دلمرده نمی‌شوند و مصداق «و بشرالصابرین» هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: اگر رکود و رخوتی در جامعه ایجاد شده نباید اجازه دهیم نشاط اجتماعی کم شود یا نخوت، کم‌تحرکی و کسالت در جامعه ماندگار شود.

وی با تأکید بر اهمیت هدایت صحیح عواطف، احساسات و تمایلات در جامعه تصریح کرد: اگر چیزی باب طبع و سلیقه ما نبود یا نشد این بدان معنی نیست که دنیا به آخر رسید «یوم لک و یوم علیک». نباید همه وقت و انرژی را وقف جایی که قفل شده کرد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی به نقش تأثیرگذار نخبگان، فرهیختگان و خواص در این زمینه اشاره کرد و گفت: اینها مسئولیت بزرگی دارند، خواص باید کمک کنند تا جامعه را از این وضعیت عبور دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: باید قدرت و جسارت گذشت را داشته باشیم. جسارت جامعه را نباید فقط در پرخاشگری و انتقام‌گیری بالا برد. بالاترین جسارت، جسارت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بود که در جنگ خندق در نبرد با عمرو بن عبدود بر خشم خود چیره شد.

وی با بیان اینکه جسارتی که بتواند از تمایلات و احساسات غلیان یافته بگذرد جسارت اعظم است گفت: جسارت فقط، خوب پرخاشگری و نفی دیگران و خوب انتقام گرفتن نیست. این جسارت‌ها خوب است اما در برابر دشمن.

پورمحمدی اظهار داشت: اگر عنصر رحمت را در بین خودمان روا نداشته باشیم بدانیم که قدرت ایستادن در برابر دشمن را هم نداریم. باید از آدم‌های افراطی ترسید.

وی تأکید کرد: نباید به بهانه گرفتن حق، هر روز مردم را تحریک و از مرز قانون تجاوز کرد. الان نخبگان و خواص، خواصی که به آنها نقد می‌شود و خواصی که ناقدند؛ خواصی که در مصدر امورند و خواصی که منتقدند؛ اکثریت و اقلیت، باید جامعه‌ای زنده، منتظر و عدالتخواه ایجاد کنند و بر مشکلات با متانت و دقت فایق آیند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: از این حوادث باید خوب درس گرفت. انسان فرهیخته انسانی است که از شکست، سکوی پیروزی بسازد. اگر جامعه دچار مشکل شد فرهیختگان تلاش کنند تا با فهم صحیح حوادث، گام‌های مؤثری در جهت برون‌رفت از مشکل بردارند. و خواص و نخبگان به‌جای صرفاً نقدکردن و نشستن و دیگران را به‌نشستن وادار کردن، با رویکردی مثبت و سازنده به حل مشکلات همّت کنند؛ در آن صورت دیدگاه انتقادی نیز ارزشمند و راهگشا است.