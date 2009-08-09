جام زیلکوفسکی تکلیف مراد محمدی را مشخص می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی دارنده مدال برنز وزن 60 کیلوگرم رقابتهای المپیک پکن ماههاست در میادین کشتی حاضرنشده است و حضور در جام زیلکوفسکی لهستان می تواند یک میدان تدارکاتی مناسب برای وی پیش ازحضور در رقابتهای جهانی دانمارک باشد.

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد منتظر عملکرد محمدی در رقابتها جام زیلکوفسکی است تا با توجه به نوع کشتی های این کشتی گیر در مورد ملی پوش وزن 60 کیلوگرم تصمیم گیری کند.

در صورتی که محمدی نتواند انتظارات کادر فنی تیم ملی را برآورده کند شانس مسعود اسماعیل پور برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان در دانمارک افزایش می یابد. البته این امر بسیار بعید به نظر می رسد.

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای 30 شهریورماه تا 2 مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزارمی شود.