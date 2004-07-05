رييس قوه قضاييه دستور تنظيم شكوائيه عليه صدام را صادر كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه مسوولان عالي قضايي با تاكيد بر اينكه جنبه سياسي محاكمه صدام بر جنبه حقوقي آن غلبه دارد، گفت: دستگاه قضايي نظام جمهوري اسلامي ايران بايد موضع قاطع و روشني در قبال محاكمه صدام و جنايات او در حمله به ايران و جنگ 8 ساله اتخاذ كند.

رييس قوه قضاييه پس از استماع گزارش دادستان كل كشور از اقدامات صورت گرفته با مشاركت بخشهاي زيربط از جمله وزارت امورخارجه در خصوص تنظيم شكوائيه عليه صدام، دادستان كل را موظف كرد با همكاري معاونت امور بين الملل و دعوت از اساتيد، وكلا و قضات صاحب نظر و متخصص در امور كيفري و بين المللي شكوائيه مستندي در مورد جرايم و جنايات جنگي صدام و نقض حقوق ملت ايران تنظيم نمايند و با هماهنگي و پشتيباني وزارت امورخارجه زمينه فعاليت نمايندگان قوه قضاييه را براي اقامه دعوي و دفاع از حقوق ملت ايران عليه جنايات صدام فراهم سازند.