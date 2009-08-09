چالشهای بزرگ پیش روی دولت جدید لبنان/ هیچ مانع داخلی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، "محمد رعد" خاطر نشان کرد هیچ مانع داخلی در برابر تشکیل دولت لبنان وجود ندارد و حوادث اخیر، تلاشهای تشکیل دولت جدید را خیلی به تاخیر نخواهد انداخت.

رعد با اشاره به تحولات اخیر در لبنان از جمله تغییر موضع ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه و پایان ائتلاف آن با جریان غربگرای 14 مارس، اظهار داشت نخست وزیر مکلف برای ازسرگیری تماسهایش درباره تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس چارچوبی که درباره آن به توافق دست یافتیم، (از سفر خارجی) باز می گردد و شاید (تشکیل دولت) قریب الوقوع باشد.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان که در جریان افتتاح مرکز سرپرستی و آماده سازی کودکان شهید حسین عباس موسوی در منطقه حاروف درجنوب سخن می گفت، در اشاره به پایان همپیمانی جنبلاط با جریان 14 مارس خاطر نشان کرد : آنچه اخیرا رخ داد، تلاشهای تشکیل دولت را خیلی به تاخیر نمی اندازد.

وی ابراز امیدواری کرد تلاشها برای تشکیل دولت جدید طی دو روز آینده از سرگرفته شود و زمان طولانی سپری نشود تا دولت وحدت ملی در موعد معین تشکیل شود.

رعد تصریح کرد : در برابر دولت جدید، چالشهای فراوانی در زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که باید تمام این چالشها را پشت سر بگذارد و همه باید دست در دست هم نهیم تا موضع قدرتمندی در مقابله با این چالشها اتخاذ کنیم.

خاطر نشان می شود که سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهور لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.