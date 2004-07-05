عراقيها مخالف نيروهاي عربي در عراق هستند

به گزارش خبر گزاري مهر، روزنامه " بحرين تريبيون" در مطلبي آورده است اياد علاوي نخست وزيردولت موقت عراق، شيعيان و كردها همگي مخالف حضورنيروهاي عربي در عراق هستند.

اين روز نامه به نقل از منابع دولتي مي نويسد كه علاوي مخالف حضور نيروهاي كشور هاي عربي است كه از زمان سقوط صدام موضع مخالفي اتخاذ نموده اند.

اين منبع همچنين اضافه مي كند كه مخالفت شيعيان و كردها بااين مسئله به اين دليل است كه آنها معتقدند حضوراين نيروها منافعشان را تهديد مي كند. شيعيان چنين اقدامي را به نفع سني ها مي دانند و كردها آن را به نفع اعراب تلقي مي كنند.

اين در حالي است كه چندي پيش روزنامه الايام بحرين نوشت اياد علاوي از كشورهاي بحرين ، عمان و مغرب خواست در نيروهاي چند مليتي كه جاي نيروهاي ائتلاف را پس از30 ژوئن (10 تير) خواهند گرفت ، مشاركت كنند.



علاوي گفت : اميدواريم ميزان حضور كشورها در قالب نيروهاي چند مليتي گسترش يابد.



علاوي گفت : نامه هايي براي پادشاهان مغرب، بحرين و سلطنت عمان ارسال كرده و از آنها خواسته است در كنار ديگر كشورها در قالب نيروهاي چند مليتي به عراق نيرو اعزام كنند.



اين در حالي است كه مغرب اعلام كرد قصد ندارد به عراق نيرو اعزام كند.



غازي الياور رئيس جمهور عراق نيمه ژوئن مخالفت خود را با مشاركت كشورهاي همسايه عراق در نيروهاي چند مليتي اعلام كرده بود.



شيخ صباح الاحمد الصباح نخست وزير كويت روز گذشته گفت : كويت و ديگر كشورهاي همسايه عراق آماده كمك به عراق براي برقراري امنيت و ثبات پس از انتقال قدرت به عراقي ها هستند.



در عين حال مي توان گفت برخلاف ديدگاه بسياري از روزنامه هاي عرب زبان مخالفت با حضور نيروهاي عربي يك برداشت سياسي صرف نبوده،بلكه بدليل حساسيتهاي موجود در ميان مردم عراق با توجه به عملكرد برخي از اين كشورها در خصوص جنگ مي باشد.