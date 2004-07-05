سرمايه هاى معنوى و اجتماعي ملت بايد براى حفظ استقلال و سرافرازى و تضمين پيشرفت ايران تقويت شود

به گزارش خبرگزاري مهر، خودرو حامل حضرت آيت الله خامنه اى ساعت 28/10دقيقه صبح امروز، درميدان دانشگاه وارد مسير استقبال مردمي شد و از لحظات اول در حلقه مهر و محبت انبوه مردم مومن و انقلابي همدان قرار گرفت.



استفبال قشرهاى مختلف مردم همدان از رهبرمعظم انقلاب، بحدى پرشور و پرطراوت بود كه خودرو حامل ايشان، در مسير ميدان دانشگاه، خيابان مهديه، ميدان شريعتي، خيان ميرزاده عشقي و ورودى ورزشگاه شهداى قدس بارها در ميان غريو فريادهاى شوق انگيز، الله اكبر مردم، مجبور به توقف كامل شد.



دراستقبال بي نظير مردم متدين و با فرهنگ همدان قشرهاى مختلف مردم ازجمله زنان ومردان، نوجوانان، كارگران، كشاورزان، دانشجويان، دانشگاهيان، روحانيان، فرهنگيان، بازاريان و پيشه وران حضورى چشمگيرى داشتند. با اين همه شور و شوق جوانان و نوجوانان پراميدهمداني در استقبال از حضرت آيت الله خامنه اى ، براستي يادماندني بود.



حضرت آيت الله خامنه اى ، پس از استقبال پرشور مردم همدان ، در ورزشگاه شهداى قدس حضور يافتند و به ابراز احساسات دهها هزار نفر ديگر از مردم منطقه كه از ساعتها قبل در انتظار ديدار ايشان بودند، پاسخ گفتند.



رهبرمعظم انقلاب اسلامي در اجتماع عظيم مردم همدان با تاكيد بر توانايي ملت بزرگ، مومن، شجاع و با فرهنگ ايران در شكل دهي يك الگوى نمونه توسعه اسلامي و ملي، افزودند : تحقق اين هدف بلند اما دست يافتني، نيازمند به تلاش ملي وهمه جانبه مردم و مسئولان و ايجاد مناسبات صحيح اقتصادى و اجتماعي است.



ايشان در تبيين وظايف مسوولان در تحقق ايران پيشرفته، سرافراز و نمونه، خاطرنشان كردند: قواى سه گانه بايد همه همت و تلاش خود را صرف سازندگي كشور كنند و ضمن هوشيارى كامل در مقابل جنگ رواني دشمن كه با هدف القاى حاكميت دوگانه در ايران صورت ميگيرد، مسير توسعه كشور را باهمكارى و همدلي شتاب بخشند.



رهبرمعظم انقلاب اسلامي توجه كامل قواى مجريه، مقننه و قضاييه را به عدالت اجتماعي و رفع مشكلات مردم بويژه طبقات محروم، ضرورى خواندند و افزودند : مسوولان دستگاههاى مختلف كشور بايد از بحثهاى و جنجالهايي كه فقط وقت آنها و ملت را تلف مي كند بپرهيزند و ضمن پاسخگويي درمقابل عملكرد خود به تامين مطالبات مردم بپردازند.



ايشان، وظايف مردم را نيز در روند توسعه كشور، مهم خواندند و افزودند: عزم و تلاش مسوولان هنگامي به نتيجه مي رسد كه سرمايه هاى عظيم معنوى و اجتماعي و باورهاى عميق مردم بعنوان پشتوانه اصلي به ثمر رسيدن روند بهره بردارى از منابع مادى و طبيعي كشور، در همه صحنه ها تجلي يابد.



ايشان كار و تلاش ، سرمايه گذارى در عرصه هاى مورد نياز كشور، ايثار و مجاهدت ، حضور در صحنه هاى سياسي، ترجيح مصالح عمومي برمنافع فردى ، پايدارى در برابر دشمن، وحدت و همدلي، غرور و غيرت ملي و ايمان عميق ملت را از جمله سرمايه هاى بزرگ معنوى واجتماعي برشمردند و افزوند : اين سرمايه هاى عظيم، سد مستحكم ملت ايران و نظام اسلامي در مقابل توطئه هاى دشمنان است. همانطور كه در دفاع مقدس نيز همين سرمايه ها، صدام و حاميان غربي و شرقي او را ناكام گذاشت .



رهبر معظم انقلاب اسلامي با انتقاد از كساني كه در برخي مطبوعات و سخنراني ها باورهاى ديني مردم را مورد تشكيك، تحقير و انكار قرار ميدهند، تاكيدكردند: راديو و تلويزيون و سازمان تبليغات، وزارت ارشاد و اهل علم و دين و حوزه و دانشگاه بايد سرمايه هاى معنوى و اجتماعي ملت را براى حفظ استقلال و سرافرازى و تضمين پيشرفت ايران تقويت كنند.



حضرت آيت الله خامنه اى، اصلاح حقيقي مناسبات اقتصادى واجتماعي را سومين زمينه لازم براى پيشرفت و توسعه كامل كشور ارزيابي كردند و افزودند: در تحقق مناسبات سالم و صحيح اقتصادى و اجتماعي هم قواى سه گانه و هم مردم مسوولند.



ايشان رواج قاچاق، رباخوارى، مصرف گرايي افراطي و افتخار به استفاده از مصنوعات خارجي را از جمله نمونه مناسبات غلط اجتماعي و اقتصادى برشمردند و خاطرنشان كردند: هركسي كه توليدات خارجي را درمقابل نمونه هاى داخلي مطرح ميكند در واقع يك كارگر ايراني را به نفع يك كارگر خارجي از كاربيكار مي كند. بنابراين بايد استفاده از توليدات داخلي بعنوان يك ارزش درجامعه مطرح شود كه دراين مسير، مسوولان و مردم ، وظايف سنگيني برعهده دارند.



رهبرمعظم انقلاب اسلامي ، مبارزه نكردن با رانت خوارى و سوء استفاده از قدرت براى دستيابي به ثروتهاى بادآورده را موجب نااميدى مردم و سرمايه گذاران داخلي خواندند و افزودند: اين پديده هاى منفور، اساس پيشرفت كشور را دچار آسيب جدى مي كند و قواى سه گانه بايد با اينگونه مفاسد اقتصادى و اجتماعي باجديت مقابله كنند.



حضرت آيت الله خامنه اى با ابراز خشنودى از رسيدن ايران به خودكفايي در توليدگندم افزودند : بايد كشاورزان ، برنامه ريزان و مسوولان دخيل در اين گونه پديده هاى مبارك تشويق بشوند.



رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به سابقه فرهنگي و تاريخي ملت ايران خاطرنشان كردند : ملت شجاع ايران بويژه جوانان اين مرز وبوم به اسلام و نظام اسلامي علاقمندند و استقبال پرشور آنها از مسوولان كشور و حضور ملت در راهپيمايي ها و مراسم عمومي ديگر نشان ميدهدكه اين مردم عاشق اسلامند و اگر به اشخاص و مسوولان ابراز محبت مي كنند بخاطر اين است كه آنها را خادم اسلام و مردم ميدانند.



حضرت آيت الله خامنه اى با تجليل از اراده و عزم ملت براى دستيابي به قله هاى پر افتخار پيشرفت و توسعه، افزودند: مسوولان بايد با عمل به وظايف خود اعتماد بسيار ارزشمند موجود در دلهاى ملت را تقويت كنند چرا كه با چنين قدرت عظيم مردمي، ايران اسلامي درمقابل هر قدرتي خواهد ايستاد و هر متجاوزى را پشيمان خواهدكرد.



رهبرمعظم انقلاب اسلامي با اشاره به سخنان آمريكايي ها درمورد بخطر افتادن منافع آنها بر اثر عملكرد نظام اسلامي، تاكيد كردند : جمهورى اسلامي ايران بر سرمنافع كشور و ملت با هيچكس در دنيا معامله نمي كند و اگر متجاوزى منافع علمي و طبيعي، انساني وفناورى را در داخل ايران ، مورد تعرض قراردهد، ملت ايران دست او را بي درنگ قطع خواهد كرد ومنافع آن متجاوز را در هر نقطه دنيا كه باشد بخطر خواهدانداخت .



حضرت آيت الله خامنه اى همچنين با تشكر از اجتماع عظيم و استقبال پرشور مردم همدان وديگر شهرهاى اين استان از ايشان ، افزودند : همدان از دو جهت احترام برانگيز است ، از لحاظ تاريخ بسيار پرشكوه مدني و علمي اين استان و از جهت نقش آفريني مردم متدين و با فرهنگ اين منطقه در تاريخ معاصر ايران .



رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به قدمت بيش از سه هزار ساله همدان افزودند : همدان مركز شكوفايي تمدن اسلامي محسوب مي شودو با دانشمندان ، اديبان ،فقيهان ، فيلسوفان ، شاعران ، رياضي دانان ، مورخان ، هنرمندان و سياستمداران نامدارش احترام همه را برمي انگيزد.



ايشان همچنين نفش آفريني مردم همدان درتاريخ معاصر ايران ، پيروزى انقلاب و دفاع مقدس را از جلوه هاى بارز جوهره ديني و انقلابي مردم اين منطقه خواندندو افزودند : مردم بويژه جوانان پرشور استان همدان با تكيه براين شناسنامه پرافتخار تاريخي - فرهنگي درمقابل جنگ رواني دشمن براى از بين بردن احساس هويت و شخصيت مردم ايران مقابله مي كنند.



ايشان همچينن بااشاره به زمينه هاى مساعد كشاورزى ، اقتصادى و جهانگردى استان همدان افزودند : اين استان به نسبت به جمعيت خود بيشترين تعداد جوان را داراست، كه اين مسئله از مهمترين عوامل پيشرفت و توسعه بشمار مي رود.



رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر ضرورت حل مشكلات، تامين نيازهاى مردم همدان از جمله ايجاد اشتغال و مبارزه با اعتياد و مقابله با فساد ادارى افزودند: سند چشم انداز آينده ايران، اميد به اصلاح حقيقي اوضاع كشور را افزايش داده است و مردم و مسوولان ايران با وجود تلاشهاى بي وقفه رسانه هاى آمريكايي و صهيونيستي براى ناكارآمد جلوه دادن نظام اسلامي، با دلهاى پر از اميدآينده روشن خود را رقم خواهندزد.



در آغاز اين ديدار حجت الاسلام والمسلمين محمدى امام جمعه همدان و نماينده ولي فقيه در استان با اشاره به پيوندهاى عميق مردم متدين استان همدان با اسلام وانقلاب ، ورود رهبر معظم انقلاب را به اين شهر خوشامدگفت .