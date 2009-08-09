شبکه بی سیم اطفای حریق گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این سیستم با رمز یا مهدی در حاشیه برگزاری مانور اطفای حریق جنگلهای گلستان به بهره برداری رسید.

مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه گلستان در حاشیه افتتاح این طرح گفت: این سیستم با هزنیه بیش از 600 میلیون ریال خریداری شد و برای تکمیل و توسعه آن به 500 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.

رسول حسام افزود: در صورت بروز حادثه و قطع ارتباط تلفنی در استان می توان از این سیستم بهره گرفت و قابلیت پوشش این سیستم در تمامی مناطق استان وجود دارد.

وی اظهار داشت: این سیستم در دو نقطه نصب شد و از پنج نقطه برای نصب دکل این طرح استفاده شده است.

وی به برگزاری مانور اطفای حریق در استان اشاره و اضافه کرد: در این مانور از سیستم پروازی با بیش از سه هزار لیتر آب در سبد حمل استفاده شد و بیش از 20 دستگاه اجرایی استان در این طرح مشارکت داشتند.

به گفته حسام، برگزاری این مانور برای هر دستگاه اجرایی حدود 500 میلیون ریال هزینه داشته است و استفاده از نیروهای مردمی و آموزش دیده از ویژگیهای این مانور بوده است.

مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه گلستان بیان داشت: برای برگزاری این مانور 550 کوله گشتی خریداری شد و هر کوله ظرفیت 20 لیتر آب را داراست و 150 نیروی امدادی به مردم روستاهای حاشیه استان آموزشهای لازم ارائه دادند.

مانور اطفای حریف جنگلهای استان در 65 هکتار ااز اراضی جنگلی منطقه هزار پیچ استان برگزار شد.

گلستان 450 هزار هکتار جنگل دارد.