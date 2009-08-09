کردستان عنوان اول رقابتهای کاراته قهرمانی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در پایان رقابتهای کاراته سبک هانکوریو شیتوریو کشور که به مدت دو روز در شهرستان قروه برگزار شد، تیم استان کردستان با غلبه بر حریفان خود عنوان اول را به دست آورد.

رئیس هیئت کاراته استان کردستان شامگاه شنبه در مراسم پایانی این رقابتها اظهار داشت: در مسابقات قهرمانی این سبک که با حضور 480 ورزشکار از 9 استان کشور برگزار شد، تیم کردستان با غلبه بر حریفان خود توانست عنوان اول را به دست آورد.

بهرام سوداگری عنوان کرد: بعد از تیم کردستان که به عنوان اول رسید تیم ایلام موفق به کسب عنوان دومی شد و مقام سوم به صورت مشترک به تیمهای اصفهان و همدان رسید.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره از رقابتها استان کردستان با دو تیم در رقابتها حضور پیدا کرده بود که در پایان بیشترین عنوان های برتر در اوزان مختلف به ورزشکاران کردستانی رسید.

رئیس هیئت کاراته استان کردستان بیان کرد: هم اکنون سبک هانکوریو شیتوریو کاراته در شهرستانهای قروه و دهگلان در استان پیگیری می شود که ورزشکاران زیادی نیز با علاقه در این رشته ورزشی فعالیت دارند.

سوداگری همچنین از اعزام تیم استان به رقابتهای کشوری کاراته که طی هفته جاری برگزار می شود خبر داد و یادآور شد: اولویت هیئت کاراته استان در سال جاری حضوری پرقدرت در رقابتهای المپیاد ایرانیان است که با توجه به تمهیدات صورت گرفته امیدواریم که شاهد درخشش ورزشکاران کاراته استان در این دوره از رقابتها باشیم.