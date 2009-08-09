استادیوم ورزشی افتتاح شده گرگان 150 مورد نقص دارد

حسن کرامت در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این استادیوم که از طرحهای ورزشی ملی بوده و در سال جاری افتتاح شد، به این اداره کل تحویل موقت شد و باید نقایص آن برطرف شود.

وی اظهار داشت: رنگ آمیزی نرده ها، پریدگی برخی سنگهای کارگذاشته شده در این طرح، ترک خوردگی برخی قسمتهای سقف ساختمان، شکستگی آسفالت از جمله نواقص بوده و برخی قسمتهای ورزشگاه نیز به دلیل محدودیت زمانی برای افتتاح تکمیل نشده بود.

کرامت یادآور شد: نقایص موجود لطمه ای در کار ورزشگاه ایجاد نمی کند و مقرر است نقایص موجود در این طرح ملی ظرف مدت چهارماه برطرف و برای تحویل دائم به این اداره کل واگذار شود.

وی خاطرنشان کرد: کار ساخت ورزشگاه 15 هزار نفری گرگان از سالهای 80 - 79 آغاز شد و در جریان سفر اول هیئت دولت به استان 80 میلیارد ریال برای اجرای این طرح اختصاص یافت و در مجموع 110 میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است.

به گفته کرامت، این ورزشگاه در زمینی به مساحت 15 هکتار، شامل زمین چمن، پیست تارتان روشنایی 700 لوکس و سیستم صوتی پیشرفته بوده که دارای اسکوربرد و صندلی برای 15 هزار تماشاگر است.

معاون توسعه منابع انسانی اداره کل تربیت بدنی گلستان بیان داشت: پیشرفت فیزیکی این پروژه تا سال 84 به میزان 20 درصد بود اما با تخصیص اعتبار 82 میلیارد و 993 میلیون ریال در مدت چهار سال گذشته رشد و پیشرفت فیزیکی 80 درصد داشته است.

وی یادآور شد: امکانات این پروژه بزرگ شامل جایگاه ویژه، جایگاه خبرنگاران، مجموعه سونا و جکوزی، اسکوربورد، زمین چمن طبیعی استاندارد، پیست دو و میدانی، آبیاری اتوماتیک، آب شیرین کن و 4 دکل روشنائی به ارتفاع 30 متر است.

وی عنوان کرد: کارفرمای این طرح شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، مشاور آن مهندسین مشاور پژوهش، پیمانکار آن شرکت ساختمانی و تاسیساتی تاجرو و بهره بردار آن نیز اداره کل تربیت بدنی استان گلستان است.

کرامت افزود: همچنین برای رفاه بیشتر ورزشکاران، جکوزی و سونای خشک و برای تماشاگران چهار سرویس بهداشتی عمومی و برای جانبازان و معلولان نیز رمپ تعبیه و پارکینگ برای 500 نفر نیز پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: این ورزشگاه دارای چهار رختکن، دو سونا و جکوزی، سالن تست دوپینگ است و در کنار این ورزشگاه زمین بسکتبال و تنیس و ... نیز در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استادیوم 15 هزار گرگان خردادماه سال جاری با حضور پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور دولت نهم افتتاح شد.