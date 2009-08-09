خبرنگاران مسیر توسعه را هموار و تسریع می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران بوشهری افزود: خبرنگاران به عنوان پیام رسانان جامعه نقش مهم و تاثیرگذاری را در دیدگاه جامعه نسبت به مسائل داخلی و صحنه ‌های بین ‌المللی دارند.

وی اظهار داشت: در عصر فعلی سرعت و دقت حرف اول را در خبر رسانی می‌ زند و همانند گذشته نیست که کسانی بیایند و پس از گذشت مدتهای مدیدی از تاریخ وقوع اخبار از آنها مطلع شوند.

استاندار بوشهر گفت: یک خبرنگار باید به واقعیت یک رویداد دست یابد و همواره گام به گام حوادث در حوزه کاری خود حرکت کند تا تحلیلهای خود را به صورت کامل و رسا ارائه دهد.

شفقت با بیان اینکه خبرنگار باید رسانه ‌ای را که در آن کار می‌ کند، بشناسد و از ظرفیت و کارایی آن آگاه باشد، افزود: اگر خبرنگاران با انجام صحیح فعالیت، جایگاه امانتداری را بین مردم حفظ کنند به رسالت اصلی خود عمل کرده ‌اند.

استاندار بوشهر ادامه داد: این جایگاه و اصل، زمانی محقق می‌ شود که خبرنگار به صورت یک فرد امین حامل اخباری باشد که رخ داده است تا خروجی کار وی برای مردم جذاب، شیرین و تاثیرگذار باشد.

شفقت جایگاه رسانه‌های گروهی را ارزشمند دانست و گفت: باید از این امکانات به نحو مطلوب و برای مقابله با تهاجم فرهنگی و رشد و تعالی معارف اسلامی بهره بگیریم.

وی با بیان اینکه رسانه‌ ها نقش موثری در انتقال مطالبات مردم به مسئولان دارند، خاطرنشان کرد: رسانه‌ ها پل ارتباطی بین آحاد جامعه و مسئولان هستند که با نقش تربیتی و فرهنگسازی خود می‌ توانند تاثیرات مهمی را در نگرش افکار عمومی داشته باشند.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه یکی از شروط مهم خبرنگاری مسئله امانتداری و صداقت است، گفت: رسانه ‌ها امروز از نظر کیفیت و کمیت متحول شده ‌اند و ضروری است تا حرفه خبرنگاری نیز متناسب با این تحولات، متحول شده و به ابزار کارآمد روز مجهز شود و با رعایت دقیق امانت و صداقت به انتشار اخبار بپردازد.