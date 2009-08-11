برخورد پلیس با آشوبگران بسیار ضعیف و نرم بود

سلیمان جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بر بازنگری در قوانین جهت برخورد با متهمان تاکید کرد و گفت: در برخورد با متهمان باید در قوانین تجدید نظر کنیم چراکه برخی قوانین نیاز به بازنگری جدی دارد.

چندی پیش دادستان کل کشور در جمع مسئولان و پرسنل یگان ویژه نیروی انتظامی تاکید کرده است، مردم باید احساس کنند پلیس در خدمت آنهاست نه در برابر آنهاست،

دری نجف آبادی تصریح کرده است ، تامین امنیت روانی مردم در گرو انضباط و قانون مداری پلیس است و هیچ دستگاه و ارگانی نباید خود را ورای قانون تصور کند و حریم قانون را نقض نماید.

دادستان کل کشور تاکید کرده است،هیچ توجیهی برای خدشه بر کرامت انسان ها قابل قبول نیست و نباید حقوق افراد ولو متهمین را نادیده انگاشت و فراتر از قانون حرکت کرد بلکه قانون فصل الخطاب و راهگشاست.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با مهر، برخورد نیروی انتظامی با آشوبگران در حوادث اخیر را بسیار نرم توصیف کرد و گفت: حاکمیت با کسانی که به نام اعتراض به انتخابات به اموال مردم تعرض کردند بسیار خوب و نرم برخورد کرد و باید اذعان داشت ، برخورد پلیس با آشوبگران بسیار ضعیف بود و انتظار داشتیم برخوردها جدی تر صورت می گرفت.

جعفرزاده خاطر نشان کرد: اگر جمهوری اسلامی با این افراد برخورد نکند باید به حاکمیت اعتراض کرد چراکه مردم خواهان امنیت هستند و پلیس باید در راستای تامین امنیت به صورت جدی وارد عمل شود و اگر ما از این امنیت محروم باشیم قطعا در دنیا اعتبار امنیتی را از دست خواهیم داد.