  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۷

حضور صاحب نظران سطح کیفی نشریات استان مرکزی را ارتقا می دهد

اراک - خبرگزاری مهر: شهردار اراک گفت: حضور صاحب نظران در مطبوعات و نشریات، سطح کمی و کیفی نشریات مکتوب در استان مرکزی را ارتقا می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر کریمی صبح یکشنبه در تجلیل از خبرنگاران استان مرکزی با اشاره به نامناسب بودن نشریات مکتوب در استان به لحاظ شکلی و محتوایی افزود: در راستای ارتقا سطح کمی و کیفی نشریات مکتوب باید در این زمینه سرمایه گذاری بیشتر انجام شود تا روزنامه های مختلف در عرصه های مختلف داشته باشیم.

وی اضافه کرد: حضور صاحب نظران در مطبوعات و نشریات می تواند در ارائه تحلیل مستند و علمی از فعالیتهای که در شهر انجام می شود، باشد که این امر راهگشای مدیران شهری خواهد بود.

کریمی با تاکید بر اینکه عرصه خبرنگاری گسترده و همه ابعاد زندگی بشر را در اختیار دارد، اظهار داشت: یکی از عرصه حضور اصحاب رسانه در زندگی شهری و تمام مسائل پیرامون این زندگی است که در این زمینه شهرداری می تواند از حضور خبرنگاران به عنوان نقش چشم و گوش افکار عمومی و پیام رسان مردم به مدیران شهر بهره ببرند.

وی تصریح کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه باید با ارائه گزارش و اطلاع رسانی به موقع، پیام مدیران را به مردم منعکس کنند، این ارتباط متقابل که حلقه اتصال آن خبرنگاران هستند نقش مهمی در مدیریت شهری دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای داشتن ارتباط بهتر با مردم باید ارتباط و تعامل با رسانه ها و خبرنگاران بیشتر شود تا از این طریق خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.

وی با اشاره به شهادت شهید آوینی و شهید صارمی به عنوان نماد و سمبل خبرنگاران و اصحاب رسانه که برای انجام وظیفه در صحنه خطر حضور می یابند، افزود: خبرنگاران در راه ایفای نقش خود و آگاهی دهی مردم سختی های بسیار کشیده و جان خود را فدا کرده اند.

کد مطلب 926207

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها