پایبندی به تعهدات سیاسی؛ بهانه آمریکا برای حضور بلندمدت در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، کارشناسان نظامی تصور می کنند که جنگ افغانستان هزینه زیادی را در بر خواهد داشت و در مقایسه با جنگ عراق خسارات جبران ناپذیری را در پی دارد.

بر اساس گزارش سرویس تحقیق کنگره از زمان آغاز جنگ افغانستان، ایالات متحده 223 میلیارد دلار برای تامین بودجه افغانستان هزینه کرده است.

واشنگتن پست در ادامه نوشت: دولت اوباما تمام تلاش خود را برای برقراری امنیت طولانی مدت و توسعه و ثبات اقتصادی در افغانستان می کند و احتمال می رود که نظامیان بیشتری برای برقراری امنیت در این کشور جنگ زده اعزام شوند.

هافتینگتون پست همچنین در خصوص حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان نوشت: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا باید درخواست اخیر ژنرال استنلی مک کریستال فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان را مبنی بر افزایش شمار نظامیان رد کند زیرا تجارب نشان می دهد که افزایش شمار نظامیان تاثیری در کاهش آمار تلفات ندارد.

افزایش سطح خشونتها در افغانستان در حالی است که این کشور در حدود 17 روز دیگر یک رویداد سیاسی بسیار مهم یعنی انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو دارد و تامین امنیت انتخابات و شرکت کنندگان آن تبدیل به یکی از نگرانیهای اصلی نیروهای ائتلاف تبدیل شده به نحوی که قرار است در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ 20 آگوست، نظامیان جدیدی از کشورهای عضوناتو وارد افغانستان بشوند.