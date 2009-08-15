به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، عبدالله گُل رئیس جمهوری ترکیه اخیراً در دیدار با "یوسف زیا اوزجان" رئیس بخش تحصیلات عالیه این کشور و 23 تن از روسای جدید دانشگاههای ترکیه ضمن بحث و تبادل نظر درباره حوه فعالیت بخشهای مختلف دانشگاههای این کشور از راه‌اندازی بخش زبان کردی در دانشگاههای ترکیه حمایت کرد.

در این دیدار دو ساعته که در کاخ ریاست‌ جمهوری صورت گرفت "سردار بدیع اومای" رئیس دانشگاه ماردین (از مناطق کردنشین ترکیه) نیز حضور داشت. وی پیشتر و به صورت رسمی از وزارت علوم ترکیه خواسته بود که بخش زبان و ادبیات کردی را در دانشگاههای این کشور راه‌اندازی کند.

اومای پس از دیدار با رئیس جمهوری ترکیه گفت: عبدالله گُل رویکرد مثبتی به ایجاد بخش زبان و ادبیات کردی در دانشگاههای کشورمان دارد.

در صورت موافقت وزارت علوم ترکیه راه‌اندازی بخش زبان و ادبیات کردی در دانشگاههای این کشور دانشگاه ماردین نخستین دانشگاه در تاریخ ترکیه خواهد بود که چنین بخشی به وی تعلق خواهد گرفت.