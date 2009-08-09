50 اثر خوشنویسی هنرمند استان مرکزی به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سینا دلشادی صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه افزود: این آثار شامل موضوعات قرآن، احادیث و اشعار عرفانی است که با تکنیک‌های نستعلیق، شکسته و سیاه‌ قلم خلق شده است.

وی با اشاره به اینکه این آثار مربوط به استاد غلامرضا سقایی است، اضافه کرد: این نمایشگاه با همکاری بسیج هنرمندان استان مرکزی دایر شده که تا بیست و دوم مرداد ماه برای بازدید عموم دایر است.

غلامرضا سقایی ساکن اراک بیش از 20 سال است که در عرضه خوشنویسی مشغول به فعالیت است و برگزاری چندین نمایشگاه گروهی و هفت نمایشگاه انفرادی و شرکت در جشنواره‌های مختلف و شرکت در دومین جشنواره بین‌المللی جهان اسلام را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.