  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۷

50 اثر خوشنویسی هنرمند استان مرکزی به نمایش گذاشته شد

50 اثر خوشنویسی هنرمند استان مرکزی به نمایش گذاشته شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: 50 اثر خوشنویسی یک هنرمند بسیجی حوزه هنری استان مرکزی در نمایشگاه رخ مهتاب در محل نگارخانه این حوزه برای بازدید علاقمندان به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سینا دلشادی صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه افزود: این آثار شامل موضوعات قرآن، احادیث و اشعار عرفانی است که با تکنیک‌های نستعلیق، شکسته و سیاه‌ قلم خلق شده است.

وی با اشاره به اینکه این آثار مربوط به استاد غلامرضا سقایی است، اضافه کرد: این نمایشگاه با همکاری بسیج هنرمندان استان مرکزی دایر شده که تا بیست و دوم مرداد ماه برای بازدید عموم دایر است.

غلامرضا سقایی ساکن اراک بیش از 20 سال است که در عرضه خوشنویسی مشغول به فعالیت است و برگزاری چندین نمایشگاه گروهی و هفت نمایشگاه انفرادی و شرکت در جشنواره‌های مختلف و شرکت در دومین جشنواره بین‌المللی جهان اسلام را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.

کد مطلب 926246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها