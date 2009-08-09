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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۴۲

معاون سلامت وزارت بهداشت به مهر خبر داد: تدوین دستورالعمل پیشگیری از آنفلوآنزای خوکی در دانشگاهها و مدارس

معاون سلامت وزارت بهداشت به مهر خبر داد: تدوین دستورالعمل پیشگیری از آنفلوآنزای خوکی در دانشگاهها و مدارس

معاون سلامت وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه شرایط کشوری در مورد آنفلوآنزای نوع A (خوکی) در مهر ماه هنوز قابل پیش بینی نیست، تاکید کرد: کمیته کشوری آنفولانزای نوع A در حال تدوین دستورالعمل پیشگیری های لازم برای آغاز سال تحصیلی است.

دکتر سیدحسن امامی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا زمان بازگشایی مدارس و دانشگاهها در کشور وقت باقی است و باید دید تا آن زمان شرایط کشوری در مورد آنفلوآنزای نوع A چگونه خواهد بود.

وی یادآور شد: کمیته کشوری که به این منظور تشکیل شده است، دستورالعملی برای دانش آموزان و دانشجویان در حال تدوین دارد که در این زمینه به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

امامی رضوی اضافه کرد: آموزشهای لازم برای پیشگیری از ابتلای افراد به آنفلوآنزای نوع A با توجه به تغییر فصل و مشکلات ناشی از آن برای دانش آموزان و دانشجویان ارائه می شود اما در عین حال این گروهها همچون سایر گروههای در معرض خطر باید رعایت بهداشت فردی را جدی تلقی کنند.

کد مطلب 926247

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