21 مرداد آغاز استقبال مساجد از رمضان

حجت ‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قسمت اعظم برنامه های هفته بهداشت و نکوداشت مساجد از سوی مردم و با مشارکت مردمی برگزار می شود.

وی افزود: تمام مساجد در این دهه غبارروبی می شوند اما این مسئله با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی و مشارکت و حضور مردم اجرایی می شود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت که این سازمان فضا سازی هفته بهداشت و نکوداشت مساجد را به صورت تبلیغاتی و اطلاع رسانی انجام می دهیم و مشارکت مردمی و ائمه جماعات را مورد تشویق و ترغیب انجام می دهیم.



وی با اشاره به اینکه دستگاههایی چون شهرداری به یاری مساجد در این هفته می شتابند گفت: اصل و نفس این اقدامات مردمی شده و هزینه ها نیز از سوی خود مردم تأمین می شود.

در دهه پایانی ماه مبارک شعبان مراسم بهداشت و نکوداشت مساجد، بطور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود . مراسم و رویدادهای این هفته از 20 شعبان( 21 مرداد) آغاز و تا 29 شعبان (30 مرداد) ادامه دارد.

بسترسازی، فرهنگسازی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در راستای احیاء نقش و جایگاه مساجد مهمترین هدف برگزاری این دهه اعلام شده که در خلال آن به نظافت ، بهداشت ، بازسازی و نوسازی مساجد نیز توجه خواهد شد .

استقبال شایسته مراکز فرهنگی ، دینی و مذهبی از ماه مبارک رمضان نیز مهمترین هدف این دهه اعلام شده است .