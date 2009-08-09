عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون سفر تیم ملی برزیل به ایران برای رویارویی با ملی پوشان فوتسال ایران گفت: تیم ملی فوتسال برزیل با تمام بازیکنان خود به ایران خواهد آمد. نکته جالب توجه اینکه در فهرست ارسالی از سوی کنفدراسیون فوتسال برزیل به ایران برای هماهنگی جهت اخذ روادید سفر به تهران اسامی تمامی بازیکنان لژیونر این تیم که در لیگهای اسپانیا (14 نفر)، روسیه (2 نفر) و پرتغال و آرژانتین (یک نفر) دیده می شود که نشان دهنده اهمیت بازی دوستانه با قهرمان آسیا و تیم چهارم جهان برای برزیلی هاست.

دیدارهای ایران - برزیل رایگان است

وی در ادامه سفر رئیس کنفدراسیون فوتسال برزیل به ایران را از دیگر نکات جالب سفر این تیم به تهران یاد کرد و در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی کمیته فوتسال برای پذیرایی از قهرمان فوتسال جهان گفت: در این خصوص مذاکرات خوبی با حامیان مالی انجام شده است تا در ورزشگاه آزادی با حداکثر تماشاگر میزبان قهرمان جهان باشیم. اهدای جوایز نفیس، تماشای رایگان مسابقه، اهدای پیراهن تیم ملی به تمامی تماشاگران و ... از جمله اقداماتی است که انجام می پذیرد تا علاقمندان به فوتسال در روزهایی به یادماندنی تماشاگر رقابت تیم ملی فوتسال کشورمان با بهترین تیم حال حاضر جهان باشند.

پخش زنده دیدار ایران با قهرمان فوتسال جهان

"صدا و سیما برخلاف دیدارهای لیگ برتر این بار به فوتسال با نگاهی متفاوت نگریسته و قصد دارد دیدار تیم ملی فوتسال کشورمان مقابل برزیل را بصورت زنده پخش کند." عباس ترابیان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با پخش زنده دیدارهای دوستانه ایران و برزیل استقبال حامیان مالی و علاقمندان به فوتسال از این دیدارها بیشتر می شود.

هواپیمای اختصاصی برای سفر به ارومیه

ترابیان در ادامه از مرتفع شدن مشکلات سفر تیم ملی فوتسال برزیل به ارومیه جهت رویارویی با ملی پوشان فوتسال کشورمان خبر داد و گفت: از ابتدا قرار بود دیدار سوم ایران - برزیل در ارومیه برگزار شود اما به علت محدودیت پروازی از تهران به این شهر برنامه این مسابقه لغوشد. با این حال استانداری آذربایجان غربی اعلام آمادگی کرده است که یک هواپیمای اختصاصی برای سفر تیم‌های ملی فوتسال ایران و برزیل به ارومیه اختصاص می دهد که این دو تیم را صبح روز 31 شهریورماه به محل برگزاری مسابقه ببرد و عصر همان روز به تهران بازگرداند. بدین ترتیب دیدار دوم برزیل - ایران در شهر ارومیه و سالن غدیر این شهر برگزار می شود.

کنفرانس خبری و میهمانی ویژه برای برزیلی‌ها

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال درخاتمه تصریح کرد: تیم ملی فوتسال برزیل برای رویارویی با تیم ملی ایران بامداد روز یکشنبه 29 شهریورماه وارد تهران می شود. پیش از رویارویی با تیم ملی فوتسال ایران، یک میهمانی به افتخار این تیم ترتیب خواهیم داد و به رسم یادبود هدایایی به بازیکنان، مربیان و همراهان قهرمان فوتسال جهان اهدا می کنیم. پیش از برگزاری نخستین بازی همچنین کنفرانسی خبری با حضور مدیران کنفدراسیون فوتسال برزیل و کمیته فوتسال ایران، مربیان و کاپیتان‌های دو تیم برگزار می شود.