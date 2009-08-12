تصمیمات سازمان بهداشت جهانی برای سفر حج/ واکسن فصلی برای حجاج

به گزارش خبرنگار مهر، ویروس جدید H1N1 (آنفلوآنزای خوکی) برای اولین بار در ماه آپریل 2009 شناسایی شد و پس از آن با سرعتی بالا در سراسر جهان گسترش یافت. با وجود اینکه روند پیشرفت این بیماری در میان جوامع مختلف اکنون با کاهش روبرو شده است اما انتظار می رود با آغاز فصل سرد موج دومی از حمله این ویروس به انسانها آغاز شود.

آفالک هاتیاسوی از بخش رسانه ای هشدار سازمان بهداشت جهانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار فناوریهای نوین خبرگزاری مهر درباره تصمیم این سازمان برای ایجاد محدودیت یا ممانعت از انجام سفرهایی مانند حج که خیل عظیمی از مسلمانان در آن حضور می یابند گفت: طی جلسه ای که با حضور متخصصان سازمان بهداشت جهانی، مرکز کنترل و جلوگیری بیماریها از اروپا و آمریکا و دیگر موسسات از استرالیا، اروپا و چین برگزار شد به منظور جلوگیری از شیوع بیماری و کنترل آن پیشنهاداتی ارائه شد.



وی اضافه کرد: طی این جلسه تعیین شد که عربستان اطلاعات خود را در زمینه بیماری به روز نگاه داشته و اطلاعات مربوط به وضعیت بیماری در کشور را به شکل واضح و شفاف در اختیار جامعه خود و سازمانهای بین المللی قرار دهد.



مسئول بخش رسانه ای هشدار سازمان بهداشت جهانی به مهر گفت: تجهیزات ورودیهای فرودگاهها در عربستان باید در راستای کنترل و کاهش شیوع این بیماری باشد و این اماکن باید از تجهیزاتی مانند دوربینهای حرارتی و قرنطینه های موقتی برخوردار باشند.



آقالک هاتیاسوی افزود: همچنین اعلام شد بهتر است حداقل دو هفته قبل از آغاز مراسم حج تمامی افرادی که می خواهند به حج مشرف شوند و ساکنین عربستان واکسن آنفولانزای فصلی را دریافت کنند. پس از تولید واکسن مخصوص آنفلوآنزای نوع A استفاده از آن برای تمامی حجاج و مسافران عربستان پیشنهاد می شود.



وی افزود: رعایت نکات بهداشتی شخصی در میان مسافران حج باید انجام گیرد.

این مقام مسئول در سازمان بهداشت جهانی به مهر گفت: همچنین پیشنهاد شده است گروههایی مانند افراد سالخورده، زنان باردار، کودکان و افراد مبتلا به بیماریهای مضمن که احتمال ابتلا به بیماری در آنها بیشتر خواهد بود سفر خود به عربستان را به تاخیر بیاندازند اما تا کنون بحثی برای ممانعت از سفرهای حج و یا متوقف کردن آنها ارائه نشده است.