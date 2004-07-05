قلعه نويي را از هر نظر حمايت مي كنيم

به گزارش خبرنگار " مهر" دكترمحمد حسين قريب در مورد بازي روز چهارشنبه خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه بازي روز چهارشنبه فينال جام حذفي و به عنوان آخرين مسابقه از سري ديدارهاي سال 82،83 كه يكي از سالهاي بسيار خوب فوتبال حرفه اي ما است اميدوارم حسن ختام خوبي براي اين مسابقات باشد و دوتيم كه از باشگاههاي خوب و خوشنام فوتبال ما هستند با ارايه يك بازي خوب تماشاگران را از ديدن فوتبالي زيبا سيراب نمايند. همانطور كه در بازي رفت نيزاينچنين بود و دروبدل شدن 5 گل نشان از طراوت فوتبال هر دوتيم داشت. با وجوديكه ما در مورد گل سوم سپاهان نيز هنور حرف داريم و به عقيده ما و اكثر كارشناسان اين گل آفسايد بود اما با اين وجود هر دوتيم توانستند بازي خوب و زيبايي را به نمايش گذاشتند.



وي ادامه داد : انتظار ما در بازي برگشت نيز همينگونه است و اميدواريم هواداران باشگاه به عنوان سرمايه هاي باشگاه با حضور پرشور برروي سكوها شاهد پيروزي جانانه تيم خود بوده و از نزديك نظاره گر كسب عنوان قهرماني و دريافت جام قهرماني از سوي تيم محبوب خود باشند.

وي در مورد وضعيت امير قلعه نويي در صورت شكست احتمالي در اين ديدار و شايعه حضور فرهاد كاظمي به جاي ايشان خاطر نشان كرد: طبيعتا كسب نتايج ارزشمند استقلال مديون تلاشهاي بي شائبه كادر فني بويژه آقاي قلعه نويي به عنوان سرمربي تيم بوده است. ضمن اينكه بازيكنان نيز با سختي هاي فراوان اين فصل را به پايان مي برند و در اين مدت با صبر و تحمل و نيز بردباري در كنار قابليت هاي فردي بالا موفق شدند تيم را در حدعالي حفظ نمايند و شرايطي را فراهم آورند كه استقلال بتواند در سطح بالايي جاي گرفته وهم در رقابتهاي ليگ و هم جام حذفي جزء دو تيم برتر فوتبال ايران باشد. با اين شرايط اميدواريم سال آينده نيز با تقويت تيم جاي خالي دو سه بازيكن جدا شده را پر نماييم و با حفظ تمام سرمايه هاي باشگاه كه همانا بازيكنان هستند و همچنين كادر فني سال پررونقي را پيش رو داشته باشيم. مابراي هدايت تيم برروي آقاي قلعه نويي برنامه ريزي كرده ايم و ايشان در هر صورت سرمربي ما خواهند بود و جا دارد تا در اينجا از زحمات بي شائبه ايشان قدرداني ويژه صورت گيرد.



مديرعامل باشگاه استقلال در خصوص احضاربرخي بازيكنان و مربيان اين باشگاه به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال اظهار داشت : جا دارد در ابتدا از فدراسيون فوتبال و تمامي كميته هاي اين فدراسيون و نيز شخص دكتر دادكان به خاطر حمايت هاي همه جانبه شان از باشگاه استقلال قدرداني نمايم كه با توجه به فشردگي رقابتهاي مختلف از قبيل مقدماتي المپيك آتن ، جام ملتهاي آسيا ، مقدماتي جام جهاني و ... موفق شدند با مديريت قوي برنامه هاي خودرا به نتيجه برسانند. در عين حال ما از اقدام كميته انضباطي فدراسيون فوتبال نيز استقبال مي كنيم زيرا اعتقاد داريم بايستي هر حادثه اي كارشناسي شده و نقاط قوت و ضعف مشخص شود. برگزاري جلسه كميته انضباطي پيرامون بازي رفت رانيز به فال نيك مي گيريم و از آن استقبال مي كنيم و انتظار داريم اين مساله ريشه يابي شده و با مشخص شدن كاستي ها برنامه اي اساسي براي پيش گيري از موارد اينچنيني تدوين شود.

قريب ادامه داد : به هر حال با توجه به اينكه بازيكنان ما دراين هفته دراردو هستند امكان برگزاري اين جلسه دراين هفته نيست و ما از فدراسيون خواسته ايم در هفته آينده اين جلسه برگزار شود تا در فضايي آرام قضايا كالبد شكافي شده و به نتايج خوبي دست يابيم. مبناي كاري باشگاه استقلال نيز بر اصل نظم پذيري و رعايت قوانين است و در صورت بروز تخلفي از سوي عوامل باشگاه حتما برخورد صورت خواهد گرفت.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد تا بازي روز چهارشنبه فارغ از هر گونه مسايل حاشيه اي از روزهاي زيباي فوتبال ايران باشد.