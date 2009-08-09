سومالی؛ افغانستان جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه ساندی تایمز با ذکر این مقدمه در ادامه نوشت: پیش از این نام مبارزه و به خدمت گرفتن نیروهای جدید را فقط در عراق، پاکستان و افغانستان شنیده بودیم، اما امروز در سومالی نیز می توان به راحتی مکانهایی را مشاهده کرد که مشغول جذب نیروهای جدید برای مبارزه علیه دولت انتقالی این کشور هستند.

این مراکز جذب نیرو در سومالی متعلق به گروه الشباب هستند. الشباب یک گروه تندرو است که رهبران آن در افغاستان و توسط القاعده دوره دیده و هم اکنون خواهان برقراری قانون شریعت در سومالی هستند.

این در حالی است که غرب و سازمان ملل متحد از حکومت انتقالی سومالی حمایت کرده و گروه های حقوق بشر نیز مخالف فعالیت الشباب در سومالی هستند.

ساندی تایمز می نویسد: آنچه موجب نگرانی مقامات امنیتی غرب شده این مطلب است که الشباب اقدام به راه اندازی شبکه ای بین المللی برای جذب نیروهای جدید کرده است و هم اکنون شواهدی وجود دارد که حکایت از بازگشت آموزش دیدگان توسط الشباب به کشورهای خود به منظور گسترش تروریسم در غرب دارد.

در همین رابطه در هفته گذشته استرالیا از کشف یک شبکه تروریستی متشکل از سه سومالیایی و یک استرالیایی که قصد انجام حمله انتحاری به یک پایگاه نظامی در سیدنی را داشتند، خبر داد.

در آمریکا نیز تحقیقات ضد تروریسم پس از آنکه 20 جوان آمریکایی که دارای اصالتی سومالیایی بودند این کشور را ترک کرده و برای مبارزه به سومالی رفتند شدت بیشتری گرفت. یکی از این افراد با نام "شیروا احمد" در اکتبر گذشته اقدام به یک حمله انتحاری در شرق سومالی کرد که در نتیجه آن 30 نفر کشته شدند و برخی از این افراد نیز بازداشت شده و مجبور به بازگشت به آمریکا شدند.

از سوی دیگر، در ماه گذشته لرد "مالوچ براون" وزیر مشاور در امور آفریقای وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد که سومالی به مراتب تهدید بزرگتری علیه انگلیس محسوب می شود تا افغانستان. وی در ادامه اوضاع فعلی سومالی را شبیه دوران حکومت طالبان و حضور "بن لادن" رهبر القاعده در افغانستان توصیف کرد.

بر همین اساس، کارشناسان هم اکنون عقیده دارند که سومالی با توجه به شرایط خود تبدیل به بهشتی برای القاعده شده و این گروه تروریستی با جذب نیروهای جدید در حال آموزش آنها در پایگاه های آموزشی خود در این کشور آفریقایی است.

ساندی تایمز در ادامه می نویسد: پرسشی که در اینجا مطرح می شود این مورد است که آیا سومالی هم اکنون در حال تبدیل شدن به یک افغانستان جدید است؟ در پاسخ باید گفت : جنبش الشباب بازوی نظامی دادگاه های اسلامی در سومالی محسوب می شود که اغلب نقاط جنوبی و مرکزی سومالی را در سال 2006 در اختیار خود داشت. آمریکا اتحادیه دادگاه های اسلامی را به عنوان پوششی برای القاعده می داند و از همین رو اریتره را تشویق به حمله به سومالی کرد در نتیجه آن الشباب ضعیف شد اما از بین نرفت و پس از خروج اریتره از سومالی در ابتدای سال جاری میلادی الشباب مجددا احیا شد.

الشباب از وارد شدن در روند صلح و وارد شدن چهره های میانه رو به دولت خودداری می کند و هم اکنون کنترل بخشهایی جنوب سومالی و چند منطقه از موگادیشو را در اختیار خود دارد.

اما این فقط آمریکا نیست که نگران مهاجرت اتباع خود به سومالی است بلکه انگلیس نیز از این بابت نگرانیهای خاص خود را دارد و تعداد زیادی از سومالیایی تباران مقیم انگلیس نیز در ماه های گذشته به آفریقا سفر کرده اند.

بنابراین می توان گفت در صورت ادامه روند فعلی در سومالی، این کشور به زودی تبدیل به یکی از بزرگترین مکانهای تعلیم تندروها می شود؛ موردی که در زمان حکومت طالبان در افغانستان قابل مشاهده بود.