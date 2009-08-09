جعفری به مهر خبرداد: اعطای وام خرید کالا به دانشجویان/ افزایش تنوع اجناس فروشگاه الکترونیک

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از افزایش اجناس و تنوع آنها در فروشگاه الکترونیک صندوق رفاه دانشجویان خبر داد و گفت: دانشجویان می توانند در قالب خرید وام کالا این اجناس را خریداری کنند.