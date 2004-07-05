استقلال از تمامي پيشكسوتان اين باشگاه دعوت كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" روابط عمومي باشگاه استقلال باارسال بيانيه اي يادآورشد:" استقلال خانه امن عاشقان متعصبي است كه سالها فارغ ازانگيزه هاي مادي با پيراهن مقدس آبي درچمن سبزهنرنمايي كرده اند. عاشقاني كه به نام بزرگ استقلال از ديرباز تا امروزپيوند خورده اند واين پيوندي است كه هرگزگسسته نمي شود. اسم بردن ازهمه اين آدمها، نام بردن وجمع كردن اين صف طولاني در يك جا ويك زمان ممكن به نظرنمي آيد. آنها كه ازروزاول سرسطروآغازحكايت پرفرازونشيب تيمي به نام دوچرخه سواران درسال 1324 دوست صميمي تيم محبوبشان بودند. شايد روزچهارشنبه دريكي ازروزهاي ميانه وداغ تابستان 83 فرصتي پديدآيد تا جمع زيادي ازاين خاك خورده ها وجوانان ديروزگردهم آيند ودركنارجوانان امروزدورافتخارقهرماني بزنند. روزي به يادماندني كه اميد آن داريم تا ساليان سال وبراي آينده خاطره اي نيكوباشد وبماند براي بازي برگشت با سپاهان.

انتظارديدارتمام قديميهاي استقلال پرافتخاررا درهمه رشته ها مي كشيم، ازافتخارآفرينان فوتبال تا مردان متعصب روي سكوهاي سيماني وورزشهاي ديگر، حتي ازاول هم شايد نيازبه اين دعوتنامه نبود. نيك مي دانيم اين خاك خورده ها واستخوان خرد كرده ها نيازي به دعوت ندارند، آنها به خانه شان مي آيند، نيازي به دعوتنامه نيست. تا چهارشنبه صبركنيد وببينيد ما اسم نياورديم ونمي آوريم، آنها مي آيند."