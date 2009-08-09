خبرنگاران خوزستان به حق واقعی خود نرسیده اند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید محمد جعفر حجازی در مراسم روز خبرنگار در اهواز با تقدیر از زحمات خبرنگاران استان در انعکاس مشکلات و تنگناها گفت: خبرنگاری شغل مقدسی است که اگر خوب به آن پرداخته شود می تواند باعث رشد و تعالی استان شود.

وی اضافه کرد: خبرنگاران استان با حداقل ها زندگی می کنند ولی فعالیت آنها در حوزه کاری خود جای تقدیر دارد. ما نیز سعی کردیم در یک سال اخیر رسانه ها را همگام با سایر شاخصهای استان توسعه دهیم و در این خصوص قصد داریم بسترسازی مناسب برای کار و تلاش خبرنگاران در سایه رفاه را فراهم کنیم.

حجازی با اشاره به ویژگی های ارزنده خبرنگاران خوزستان گفت: صداقت در بیان مشکلات، تلاش و انگیزه برای کار کردن، علاقه فراوان به یادگیری و آموزش و داشتن دغدغه برای توسعه استان از جمله مهمترین ویژگی های خبرنگاران خوزستان است.

همچنین در این مراسم اکبر لیموچی، سردبیر هفته نامه توسعه جنوب به عنوان یکی از سخرانان با انتقاد شدید از برگزاری مراسم روز خبرنگار توسط شورای راهبردی مطبوعات و خبرگزاری های استان خوزستان که ریاست آن بر عهده استاندار است، گفت: این شورا یک تشکل تنها نظارتی و راهبردی است و نباید مسئول برگزاری مراسم روز خبرنگار و این قبیل کارهای صنفی باشد.

وی اظهار داشت: استاندار خوزستان به جای اینکه فکر خود را معطوف برگزاری این مراسم کند باید به فکر حل مشکلات خوزستان باشد.

لیموچی گفت: چرا نباید مراسم روز خبرنگار را اداره کل ارشاد خوزستان و خانه مطبوعات که تشکلی برخواسته از جامعه مطبوعاتی استان است، برگزار کند.