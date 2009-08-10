اتصال مجدد خدمات تلفن بین الملل/ افزایش 50 درصدی هزینه تلفن بین الملل

به گزارش خبرنگار مهر، پس از 22 خرداد ماه امکان برقراری مکالمات بین المللی از طریق سرویس تلفن اینترنتی میسر نبود از این رو بسیاری از مردم برای تماس با خارج از کشور از خطوط تلفن ثابت و همراه خود استفاده می کردند که این امر منجر به ترافیک بالا در شبکه ثابت و همراه کشور شد.

این امر در حالی صورت گرفت که بر اساس آمارهای موجود روزانه بیش از 500 هزار نفر از خدمات بیش از 200 شرکت تلفن اینترنتی برای تماس با خارج از کشور استفاده می کردند.

باقر افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر مشکل کارتهای تلفن بین المللی با راهکار ویژه ای که شرکت زیرساخت اتخاذ کرده برطرف شده است.

وی به جزئیات این راهکار اشاره کرد و اظهار داشت: برای حل این مشکل مزایده VOIP برگزار شد و در طی آن سه شرکت اینترنتی برای ارائه خدمات مورد نیاز تلفن بین المللی انتخاب شدند.

افخمی با بیان اینکه این مزایده در هاله ای از ابهام برگزار شد، ادامه داد: در این مزایده سه شرکت "پیشگامان کویر یزد"، "ضحا کیش" و "تراشه سبز" انتخاب شدند و اعلام شد که شرکتهایی که مایل هستند خدمات تلفن همراه را ارائه دهند می توانند VOIP خود را از این شرکتها تامین کنند.

عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی دادگستری استان تهران به مهر گفت: علاوه بر این اعلام شد که به طور متوسط هزینه های خدمات تلفن بین الملل با 50 درصد افزایش ارائه شود.

وی با اشاره به تاکید دولت بر خصوصی سازی گفت: در حالی این سیاست پیگیری می شود که از یک سو حمایتهای لازم از بخش خصوصی به عمل نمی آید و از سوی دیگر با ارائه راهکارهای غیرعلمی بار مشکلات بر دوش مشتریان گذاشته می شود.