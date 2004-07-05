تيم ملي فوتبال با انجام دو بازي تداركاتي ديگر به ايران بازمي گردد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي فوتبال كشورمان پس ازانجام چهارديدارتداركاتي كه طي روزهاي شنبه و يكشنبه انجام شد، روز چهارشنبه نيزبه مصاف تيم برگنس ازتيمهاي حاضردرليگ اتريش خواهد رفت. ملي پوشان كشورمان درآخرين ديدار تداركاتي خود روز جمعه به مصاف تايم منتخب منطقه فريدريخ شافن خواهد رفت.

سايراخباراردوي تيم ملي فوتبال را درزيرمي خوانيد:

* ملي پوشان كشورمان صبح امروزتمرين سبكي را زيرنظربرانكوايوانكوويچ درزمين چمن كمپ محل اردوي خود برگزاركردند.

* به تشخيص برانكوايوانكوويچ بازيكنان تيم ملي امروزعصررا به استراحت خواهند پرداخت تا خستگي انجام چهارديدارتداركاتي را ازتن به دركنند.

* دوديدارتداركاتي باقي مانده تيم ملي كشورمان برخلاف چهارديدار قبلي درزمان قانوني90 دقيقه اي برگزارخواهد شد.

* درحال حاضر همه بازيكنان تيم ملي درسلامتي كامل بسرمي برند وبازيكناني كه دچارمصدوميت جزيي شده بودند، براي انجام تمرينات گروهي مشكلي ندارند.

* مهرزاد معدنچي بازيكن تازه دعوت شده به اردوي تيم ملي نيزظهرامروزاز طريق مونيخ به محل برپايي اردوي تيم ملي محلق شد.

* مربيان تيم ملي ازعملكرد علي دايي دربازيهاي شب گذشته ابرازرضايت كردند وازآمادگي بالاي دايي خبردادند.

* بازيكنان تيم ملي ازنظر روحي در شرايط ايده الي قراردارند وتنها مشكل آنها دوري ازخانواده است.

* ملي پوشان كشورمان پس ازانجام آخرين بازي تداركاتي خود درروزجمعه، عصرشنبه راهي امارات خواهند شد تا بامداد يكشنبه ازطريق دوبي وارد ايران شوند.