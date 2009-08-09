15 طرح ورزشی در گلستان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن کرامت در آئین تجلیل از خبرنگاران ورزشی استان در این اداره کل افزود: از این تعداد پروژه های بلاتکلیف 13 پروژه در اختیار دفتر فنی و دو پروژه مربوط به شرکت توسعه و نگهداری است.

وی کل پروژه های اجرا شده ورزشی در استان را 112 طرح اعلام کرد و اظهار داشت: از این تعداد 18 پروژه در دست شرکت توسعه و نگهداری و بقیه دست دفتر فنی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع طرحهای ورزشی اجرا شده در استان 19 پروژه ملی بوده که 14 طرح در دست دفتر فنی و بقیه مربوط به شرکت توسعه نگهداری بوده است.

به گفته کرامت، در جریان سفر هیئت دولت به استان ساخت 22 سالن رزمی و هفت سالن دیگر از جمله تعهدات وزارت نفت بود که یکی از هفت سالن مختص به گرگان بوده است که در سرخنکلاته ساخته می شود.

معاون توسعه منابع انسانی اداره کل تربیت بدنی گلستان بیان داشت: تبدیل چمن طبیعی زمین شماره یک استادیوم آزادی به چمن مصنوعی از دیگر طرحها بوده که مسابقات دسته یک در این زمین برگزار شود.

وی یادآور شد: عمر مفید چمن این زمین پایان یافته و قابل استفاده نیست و باید به چمن مصنوعی تبدیل شود و این چمن در دست تربیت بدنی گرگان است.

وی اعتبار مورد نیاز هیئت فوتبال استان برای تکمیل این طرح را یک میلیارد و 960 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: سال جاری 500 میلیون ریال برای اجرای چمن مصنوعی درنظر گرفته شد و باید دوماهه این چمن آماده شود.