بيش از 7.5 ميليارد دلار كالا وارد كشور شد

در سه ماه نخست امسال شش ميليون و 772 هزار و 400 تن انواع كالا به ارزش هفت ميليارد و 595 هزار و 500 دلار وارد كشور شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين ميزان واردات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 3/12 درصد كاهش و از حيث ارزش 7/23 درصد افزايش داشته است.



در اين مدت قيمت هر تن كالاي غيرنفتي وارداتي حدود 1100 دلار بوده كه 5/37 درصد در مقايسه با سال قبل افزايش نشان مي دهد

در اين مدت بيشترين افزايش ارزش واردات مربوط به لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي و كمترين افزايش واردات نير مربوط به محصولات دارويي بوده است.



در سه ماهه نخست امسال بيشترين كالاهاي وارداتي از گمرك شهيد رجايي وارد كشور شد و بيشترين ميزان كالاهاي صادراتي از گمرك بندر امام خميني صادر شده است.