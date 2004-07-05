  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۷:۰۴

در سه ماهه نخست امسال؛

بيش از 7.5 ميليارد دلار كالا وارد كشور شد

در سه ماه نخست امسال شش ميليون و 772 هزار و 400 تن انواع كالا به ارزش هفت ميليارد و 595 هزار و 500 دلار وارد كشور شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين ميزان واردات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 3/12 درصد كاهش و از حيث ارزش 7/23 درصد افزايش داشته است.

در اين مدت قيمت هر تن كالاي غيرنفتي وارداتي حدود 1100 دلار بوده كه 5/37 درصد در مقايسه با سال قبل افزايش نشان مي دهد
در اين مدت بيشترين افزايش ارزش واردات مربوط به لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي و كمترين افزايش واردات نير مربوط به محصولات دارويي بوده است.

در سه ماهه نخست امسال بيشترين كالاهاي وارداتي از گمرك شهيد رجايي وارد كشور شد و بيشترين ميزان كالاهاي صادراتي از گمرك بندر امام خميني صادر شده است.
کد مطلب 92630

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها