دختر سادات از سازندگان یک فیلم هالیوودی شکایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "دوستت دارم، مرد" به کارگردانی جان هامبورگ یک کمدی رمانتیک است که اوایل سال جاری میلادی در سینماهای مصر اکران شد.

در این فیلم نام سگ یکی از شخصیت‌ها انور است و این موضوع خشم رقیه سادات را برانگیخته است. سادات در این شکایت که به دادگاه قاهره تسلیم شده خواسته تا تمام نسخه‌های این فیلم از مصر جمع‌آوری شود. این دادگاه اول سپتامبر برگزار می‌شود.

خبرگزاری مصری منا هم در واکنش به این ماجرا، اعلام کرده که فیلم "دوستت دارم، مرد" تصویری نادرست از مصر ارائه می‌دهد و نقش موثر این کشور در خاورمیانه را نادیده می‌گیرد.

رقیه سادات همچنین از وزیر ارتباطات مصر به دلیل نمایش این فیلم در سینماهای کشور شکایت کرده است، دختر رئیس جمهوری پیشین مصر قصد دارد شکایت از سازندگان "دوستت دارم، مرد" را در دادگاههای آمریکا پیگیری کند.

فیلم سینمایی "دوستت دارم، مرد" که محصول سال 2009 است، ماه مارس در 2711 سینمای آمریکا روی پرده رفت و 76 میلیون دلار فروخت.