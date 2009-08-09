مسئولان در برخورد با خبرنگاران سعه صدر داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مصطفی کواکبیان در همایش خبرنگاران استان سمنان گفت: امروزه دانایی محوری مبنای قدرت ملی کشورها شناخته می شود.

وی با اشاره به محدودیتی که بعد از انتخابات در رسانه ها ایجاد شد، گفت: این محدودیت لازم نبود و منجر به گرایش مردم به رسانه ها‌ی بی بی سی فارسی و رسانه های خارجی شد.

به گفته وی، مسئولان باید محدودیتها را از حیطه کاری خود خارج کنند و اگر به مدیران مسئول مطبوعات اعتقاد داریم این محدودیتها معنایی ندارد.

وی گفت: امروزه در معیارهای قدرتها و منافع ملی کشورها، دانایی و داشتن اطلاعات حرف آخر را می زند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین ابزار اطلاعاتی در دنیا رسانه است، گفت: در جنگ عراق آمریکا قبل از اینکه از لحاظ نظامی برنده شود از نظر جنگ رسانه ای برنده شده بود.

کواکبیان عنوان کرد: جایگاه رسانه باید از سوی دولت، مسئولان و دست اندرکاران مورد توجه قرار گیرد.

نماینده سمنان در مجلس با تاکید بر حفظ صداقت و بیان واقعیتها از سوی خبرنگاران و رسانه ها، گفت: سرعت، دقت و امانتداری در فعالیت خبرنگاران و رسانه ها مهم است اما صداقت در این بخش نقش مهمتری دارد.

دبیر کل حزب مردم سالاری با اشاره به اینکه خبرنگاران باید در عین قانونگرایی از چاپلوسی پرهیز کنند، گفت: همانگونه که در جامعه نباید تک صدایی باشد مردم وظیفه دارند ضمن یافتن حقیقت از بهترین تبعیت و حمایت کنند.